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20 серпня 2026, 15:46

На дорогах знову з'являться автівки-«фантоми»: МВС посилює контроль за ПДР

Міністерство внутрішніх справ цього відсьогодні запустило десятки нових комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості, а на українські дороги найближчими днями повернуться патрульні автомобілі «Фантом». Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський у Facebook.

Міністерство внутрішніх справ цього відсьогодні запустило десятки нових комплексів автоматичної фіксації перевищення швидкості, а на українські дороги найближчими днями повернуться патрульні автомобілі «Фантом».

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За його словами, на нараді за участю керівництва МВС, Національної поліції та Департаменту патрульної поліції визначили пропозиції для подальшого розгляду на засіданні РНБО. Мета — зменшити аварійність на дорогах.

Що зміниться для водіїв

У МВС планують посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР. Окремо опрацьовуються питання регулювання керування легким електротранспортом.

Водночас частину заходів уже починають впроваджувати безпосередньо на рівні міністерства. Серед них — посилення контролю за швидкісним режимом.

Йдеться про:

  • запуск десятків нових камер автоматичної фіксації перевищення швидкості вже цього тижня;
  • оприлюднення патрульною поліцією місць встановлення нових камер;
  • повернення на дороги автомобілів «Фантом»;
  • посилення контролю за систематичними порушеннями ПДР;
  • підготовку змін щодо безпеки пасажирських перевезень і легкого електротранспорту.

«Фантоми» — спеціальні патрульні автомобілі, які зовні не відрізняються від інших машин. Вони обладнані спеціальними системами, що дозволяють фіксувати перевищення швидкості під час руху.

Читайте також: Штрафи за порушення швидкості можуть змінитися: що відомо

За словами Вигівського, перед початком повномасштабної війни «Фантоми» пропрацювали близько місяця. За цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв.

Необхідність посилення контролю в МВС пов'язують із рівнем аварійності. Лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП із постраждалими.

Вигівський наголосив, що заходи не обмежуватимуться штрафами. МВС також працює над комплексом рішень, які мають підвищити безпеку та культуру поведінки на дорогах.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, із 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів у країні зросте до 426.

Перед далекою поїздкою водіям варто перевіряти актуальне розташування комплексів, адже мережа автофіксації поступово оновлюється: окремі точки можуть запускати, переносити або відключати від системи.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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BigBend
BigBend
20 серпня 2026, 16:10
#
А контроль за продажем прав чи за якістю доріг не хочуть посилити
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