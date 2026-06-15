Штрафи за порушення швидкості можуть змінитися: що відомо

В Україні пропонують посилити відповідальність для водіїв, ліквідувати безкарний поріг перевищення швидкості та запровадити європейську систему штрафних балів. Про це повідомляє видання «Судово-юридична газета» з посиланням на відповідні законопроєкти.

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Нова шкала фінансових санкцій за швидкісний режим

У парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності триває опрацювання законопроєкту № 13314. Документ передбачає повну відмову від чинного ліміту у 20 км/год, який дозволяв уникати грошових стягнень. Натомість депутати пропонують фіксувати правопорушення за перевищення швидкості навіть на 10 км/год, встановив відповідальність в окремій статті 122−6 КУпАП.

Запропонована шкала покарань виглядає наступним чином:

перевищення понад 10 км/год — штраф 340 грн;

перевищення понад 20 км/год — штраф 680 грн;

перевищення понад 30 км/год — штраф 1360 грн;

перевищення понад 40 км/год — штраф 1700 грн;

перевищення понад 60 км/год — штраф 2720 грн;

перевищення понад 80 км/год — штраф 3400 грн.

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Позбавлення водійських ліцензій за небезпечне водіння та запровадження накопичувальних балів

Особливу увагу законопроєкт № 13314 приділяє діям, що спричинили аварійну обстановку. Під цим терміном розуміють маневри, які змусили інших учасників руху різко змінити швидкість або траєкторію для уникнення зіткнення. У таких випадках водіїв позбавлятимуть прав на строк від шести місяців до одного року.

Одночасно Верховна Рада розглядає законопроєкт № 14133 про систему накопичувальних штрафних балів за прикладом Німеччини та Великої Британії. За кожне порушення ПДР нараховуватимуть бали. Якщо водій накопичить 15 балів протягом 365 днів, дію його посвідчення призупинять. Для відновлення прав порушнику доведеться знову пройти повний курс навчання в автошколі та скласти теоретичний і практичний іспити.

Офіційні причини реформи та реакція великих сервісів на загрозу ДТП

Необхідність змін пояснюють критичною статистикою аварійності.

За даними Національної поліції, у 2024 році надмірна швидкість призвела до загибелі 1770 людей (55% від усіх смертельних випадків на українських автошляхах), ще 12624 особи отримали травми. За останні 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищили швидкість понад 50 разів. Понад 35 тисяч осіб потрапляли в поле зору радарів більше ніж десять разів на рік. Для посилення контролю уряд планує збільшити кількість працюючих комплексів фотофіксації з 377 до понад 410 одиниць.

Ще одним каталізатором дискусії стала резонансна трагедія у Києві на Чоколівському бульварі, яка сталася 5 червня 2026 року. Тоді внаслідок ДТП за участю таксі загинули четверо пішоходів, серед яких був 12-річний хлопчик. Шевченківський районний суд обрав водієві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. У відповідь на подію сервіс таксі Bolt оголосив про запуск жорсткої внутрішньої політики безпеки. Платформа запроваджує довічне блокування акаунтів тих перевізників, на яких надійде щонайменше дві скарги від пасажирів за небезпечну манеру їзди чи перевищення швидкості.