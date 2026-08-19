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19 серпня 2026, 14:34

Оренда чи купівля: у яких містах квартира окупається найшвидше

Щоб сукупна вартість оренди квартири зрівнялася з ціною її купівлі на вторинному ринку, у Запоріжжі знадобиться 9 років, а у Житомирі та Рівному — на п'ять років більше. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на дослідження платформи OLX Нерухомість.

Щоб сукупна вартість оренди квартири зрівнялася з ціною її купівлі на вторинному ринку, у Запоріжжі знадобиться 9 років, а у Житомирі та Рівному — на п'ять років більше.

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Скільки років потрібно орендувати однокімнатну квартиру

OLX Нерухомість дослідила скільки років потрібно орендувати однокімнатну квартиру в різних обласних центрах України, щоб сукупна вартість оренди зрівнялася з медіанною ціною її купівлі на вторинному ринку.

Врахована медіанна вартість купівлі 1-кім. квартири на вторинному ринку до медіанної вартості довгострокової оренди станом на липень 2026. року

Найбільше часу знадобиться у Житомирі та Рівному — за поточних цін сукупна вартість оренди однокімнатної квартири зрівняється з медіанною ціною її купівлі приблизно за 17 років.

Так, у Житомирі медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатної квартири становить 11 тис. грн на місяць, тоді як купівля такого житла обійдеться у 2,23 млн грн. У Рівному оренда коштує 12 тис. грн на місяць, а медіанна ціна купівлі сягає 2,45 млн грн.

Близько 16 років знадобиться у Вінниці, Києві та Чернігові. У Вінниці однокімнатну квартиру можна орендувати за медіанною ціною 14 тис. грн на місяць, тоді як її купівля коштує 2,64 млн грн.

У Києві відповідні показники становлять 17 тис. грн та 3,36 млн грн, а у Чернігові — 8 тис. грн та трохи більше 1,5 млн грн.

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Ще трохи менший розрив між орендою та купівлею — в Одесі, Черкасах і Чернівцях, де за поточних цін сукупні витрати на оренду зрівняються з вартістю купівлі приблизно за 15 років, зазначають аналітики.

В Одесі медіанна оренда однокімнатної квартири становить 13 тис. грн, а купівля — 2,26 млн грн. У Черкасах — 12 тис. грн та 2,13 млн грн відповідно, у Чернівцях — 15 тис. грн та 2,78 млн грн.

За даними OLX Нерухомість, близько 14 років потрібно орендувати однокімнатну квартиру у Кропивницькому, Луцьку та Сумах, щоб сукупні витрати на оренду зрівнялися з поточною медіанною вартістю її купівлі.

У Кропивницькому медіанна оренда становить 8,5 тис. грн на місяць, а купівля — 1,38 млн грн. У Луцьку ці показники становлять 15 тис. грн та 2,52 млн грн, у Сумах — 6,5 тис. грн та трохи більше 1 млн грн відповідно.

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Ще у п'яти обласних центрах цей період становить близько 13 років. Йдеться про Львів, де медіанна оренда однокімнатної квартири коштує 22 248 грн, а купівля — 3,38 млн грн; Полтаву — 11 150 грн та 1,74 млн грн відповідно; Тернопіль — 14 800 грн та 2,33 млн грн; Ужгород — 22 404 грн та 3,47 млн грн; Хмельницький — 12,5 тис. грн та 1,98 млн грн.

У Харкові за поточного співвідношення цін сукупні витрати на оренду зрівняються з вартістю купівлі приблизно за 12 років. Медіанна оренда однокімнатної квартири тут становить 7,5 тис. грн на місяць, а її купівля — 1,12 млн грн.

В Івано-Франківську за поточного рівня цін для цього знадобиться близько 11 років: медіанна оренда однокімнатної квартири становить 17 707 грн на місяць, а купівля — 2,25 млн грн. У Дніпрі період скорочується до 10 років за медіанної оренди 12 тис. грн та вартості купівлі 1,43 млн грн.

Найменший розрив — у Запоріжжі, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири тут становить 7 тис. грн на місяць, а купівлі — 717 тис. грн. За такого співвідношення сукупні витрати на оренду зрівняються з поточною ціною квартири приблизно за 9 років.

Результати дослідження показують, що нижча вартість оренди не обов'язково означає, що орендувати житло у місті вигідніше, ніж купувати. Важливим є саме співвідношення двох показників, зазначають аналітики.

«На співвідношення цін впливає й локальна ситуація на ринку. Зокрема, у прифронтових містах безпековий фактор суттєво стримує вартість купівлі житла, водночас попит на оренду може підтримуватися внутрішньою міграцією та людьми, які тимчасово проживають у місті», — каже Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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