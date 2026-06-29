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29 червня 2026, 15:12

Оренда квартир у травні: прифронтові регіони лідирують за темпами подорожчання

Ринок оренди в Україні демонструє неочікувані тренди: поки в західних та центральних регіонах ціни залишаються стабільно високими в абсолютних цифрах, прифронтові області показують найстрімкіше відсоткове зростання. Згідно з даними порталу «OLX Нерухомість», у травні 2026 року середні ціни на оренду квартир у Запорізькій та Харківській областях зросли більш ніж на 50%. Цей стрибок свідчить про зміну попиту та адаптацію ринку до поточних безпекових реалій.

Ринок оренди в Україні демонструє неочікувані тренди: поки в західних та центральних регіонах ціни залишаються стабільно високими в абсолютних цифрах, прифронтові області показують найстрімкіше відсоткове зростання.

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Для однокімнатних квартир лідерами за темпами зростання вартості стали такі регіони:

  • Запорізька область: плюс 60%, 8 тис. грн/міс.

  • Харківська область: плюс 44%, 6,5 тис. грн/міс.

  • Закарпатська область: плюс 31%, 21,8 тис. грн/міс.

  • Івано-Франківська область: плюс 29%, 16 тис. грн/міс.

  • Полтавська область: плюс 25%, 10 тис. грн/міс.

Якщо ж розглядати сегменти дво- та трикімнатного житла, то лідерство за динамікою знову утримують прифронтові території. Це свідчить про дефіцит пропозиції та активізацію внутрішньої міграції в цих містах. Водночас у столичному регіоні ціни також продовжують повзти вгору, особливо в сегменті великих квартир.

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Статистика подорожчання двокімнатного та трикімнатного житла виглядає наступним чином:

  • Харківська область: зростання вартості двокімнатних квартир на 85% (до 12 тис. грн) та трикімнатних на 67% (до 15 тис. грн).

  • Запорізька область: зростання вартості двокімнатних квартир на 69% (до 11 тис. грн) та трикімнатних на 51% (до 13 тис. грн).

  • Закарпатська область: двокімнатні подорожчали на 42% (до 26,4 тис. грн).

  • Кіровоградська область: зростання вартості трикімнатних квартир на 40% (до 14 тис. грн).

  • Київська область: зростання вартості трикімнатних квартир на 32% (до 20 тис. грн).

Аналітики підкреслюють, що попри значні відсоткові коливання, абсолютні показники вартості житла на заході та в центрі України залишаються значно вищими, що зберігає їхній статус найдорожчих для орендарів регіонів.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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