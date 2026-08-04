Нафта дорожчає через невизначеність щодо переговорів США та Ірану

У вівторок, 4 серпня, ціни на нафту пішли вгору, оскільки перспективи дипломатичного врегулювання конфлікту між США та Іраном залишаються невизначеними. Водночас зберігаються перебої з постачанням нафти через ключові морські шляхи. Про це повідомляє Reuters.

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Ціни на нафту

Станом на 11:00 жовтневі ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,04 (1,24%) до $84,81 за барель. Напередодні вони втратили 7% вартості та опустилися до найнижчого рівня за три тижні.

Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) додала $0,30 (0,37%), і торгувалася на рівні $80,64 за барель після падіння більш ніж на 5% у попередню сесію — до мінімуму майже за тиждень.

Напередодні ринок різко просів після заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що поки не планує нових ударів по Ірану, очікуючи на результати переговорів щодо припинення війни та врегулювання суперечки навколо контролю над Ормузькою протокою.

Втім, у понеділок речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї спростував слова Трампа. За його словами, жодних переговорів зі США наразі не ведеться, а жодних зустрічей не заплановано.

«Подальше незначне зростання цін свідчить, що інвестори поки не готові повністю виключити ризик нової ескалації. Геополітичні новини й надалі залишаються головним чинником, який впливає на ринок», — зазначив стратег із досліджень Pepperstone Ахмад Ассірі.

Постачання через Ормузьку протоку залишається під загрозою

Один із головних каменів спотикання у переговорах — ситуація навколо Ормузької протоки. До початку конфлікту наприкінці лютого через неї проходило близько п'ятої частини світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

Аналітики ANZ зазначають, що експорт із країн Перської затоки й надалі перебуває під тиском. Хоча кількість проходів суден через Ормузьку протоку дещо зросла після різкого падіння, ситуація залишається складною. За їхніми словами, атаки Ірану на судна й далі обмежують перевезення.

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Судноплавство залишається небезпечним

На початку тижня інтенсивність руху суден через Ормузьку протоку та протоку Баб-ель-Мандеб майже не змінилася.

Ормузька протока залишається небезпечним маршрутом для судноплавства. У вівторок британське агентство UK Maritime Trade Operations повідомило про інцидент за 20 морських миль (37 км) на північний схід від оманського міста Ель-Хасаб. Вантажне судно передало сигнал, що його вразив невідомий снаряд.

Водночас у Червоному морі шість супертанкерів під прапором Саудівської Аравії нещодавно змінили маршрут у затоці Аден, вирушивши в обхід через південь Африки. Ще два танкери із саудівською нафтою змогли пройти через протоку Баб-ель-Мандеб.

Goldman Sachs очікує нафту по $80−90 за барель

У Goldman Sachs прогнозують, що найближчим часом Brent торгуватиметься в діапазоні $80−90 за барель. На думку банку, ситуація зміниться лише після появи підтверджень нової угоди між США та Іраном або у разі суттєвого загострення конфлікту.

У банку також зазначають, що фізичний ринок нафти стає дедалі більш напруженим. За останні два тижні світові запаси скоротилися приблизно на 6,3 млн барелів на добу. Це, ймовірно, пов'язано зі скороченням постачань із Перської затоки та Червоного моря, меншим експортом російської нафти, а також зростанням імпорту в Азії, зокрема в Китаї.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що голова консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн не виключає, що цінники на дизель досягнуть 100 гривень за літр, а, можливо, й більше, якщо на ринку станеться щось екстраординарне.