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4 серпня 2026, 8:06

Українці встановили новий рекорд інвестицій у військові облігації

Українці продовжують активно вкладати кошти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Як повідомило Міністерство фінансів, станом на 3 серпня 2026 року портфель державних облігацій у власності фізичних осіб досяг рекордних 159,3 млрд грн. Це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку ОВДП.

Українці продовжують активно вкладати кошти в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Лише за липень вкладення громадян збільшилися більш ніж на 9,3 млрд грн, що стало найбільшим приростом серед усіх категорій інвесторів. Загальний обсяг ОВДП в обігу зріс до 2 трлн грн.

Обсяг вкладень наразі є таким:

  • юридичні особи: 217,1 млрд грн;
  • страхові компанії: 25,7 млрд грн;
  • нерезиденти:18,6 млрд гривень.

Обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишається майже незмінним і становить 0,3 млрд гривень. Портфель Національного банку України протягом липня також не змінився та становить 655,8 млрд гривень.

Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки. Їхній портфель за місяць збільшився з 916,3 млрд грн до 933 млрд грн.

Скільки коштів залучив бюджет і як придбати ОВДП

У липні Міністерство фінансів провело 13 аукціонів із розміщення ОВДП, залучивши до державного бюджету понад 40,95 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність розміщених облігацій становила 12,84%.

Крім того, відбувся аукціон з обміну державних облігацій. Інвестори обміняли папери з погашенням 5 серпня 2026 року на новий випуск із датою погашення 5 грудня 2029 року. Загальний обсяг задоволених заявок становив 15 млрд грн.

За підсумками січня-липня 2026 року держава залучила через ринок ОВДП 310,2 млрд грн, з яких:

  • 230 млрд грн — через аукціони з первинного розміщення облігацій;
  • 80,2 млрд грн — через аукціони обміну.

У Мінфіні зазначають, що під час повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП залишається одним із ключових джерел фінансування державного бюджету. За обсягом залучених коштів він поступається лише фінансовій допомозі Європейського Союзу.

Придбати державні облігації може будь-хто. Для цього доступні кілька способів:

  • через застосунок «Дія»;
  • у банках, які працюють з ОВДП;
  • через ліцензованих брокерів.

Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 гривень, 1 000 доларів США або 1 000 євро. У застосунку «Дія» оформлення інвестиції займає лише кілька хвилин: достатньо обрати військові облігації, визначити випуск, вибрати банк або брокера, підписати документи та оплатити покупку. Це дозволяє громадянам не лише зберігати кошти, а й підтримувати фінансування держави.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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