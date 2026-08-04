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4 серпня 2026, 12:50

Україна вперше за майже рік продала за кордон більше електроенергії, ніж купила

За даними Центру економічної стратегії, у липні Україна вперше з вересня 2025 року стала нетто-експортером електроенергії. Експорт зріс у півтора раза порівняно з червнем — до 233 ГВт·год, тоді як імпорт скоротився з 295,2 до 175,3 ГВт·год.

За даними Центру економічної стратегії, у липні Україна вперше з вересня 2025 року стала нетто-експортером електроенергії.

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Українську електроенергію у липні купували п'ять країн:

  • Угорщина — 112 ГВт·год
  • Молдова — 69 ГВт·год
  • Румунія — 39 ГВт·год
  • Словаччина — 12 ГВт·год
  • Польща — 2 ГВт·год

Позитивний результат став можливим завдяки кільком факторам одночасно. Ремонти на атомних електростанціях завершилися швидше, ніж планувалося. Сонячна погода забезпечила високу генерацію з відновлюваних джерел.

Після кількох днів погодинних відключень наприкінці червня «Укренерго» більшу частину місяця обходилося без загальнонаціональних графіків.

Цікавий нюанс із Румунією. Країна, яка зазвичай сама є експортером, у липні опинилася в дефіциті через планову зупинку одного з блоків АЕС «Чернаводе» та рекордну посуху. Рівень води в Дунаї впав до найнижчої позначки за 30 років. Румуни почали закуповувати електроенергію в України, що само по собі є показовим свідченням того, наскільки глибоко українська енергосистема вже інтегрована в європейську мережу.

Ця інтеграція дедалі більше працює в обидва боки. Під час дефіциту Україна імпортує електроенергію від сусідів, а за наявності профіциту сама стає постачальником для Європи. Липень показав, що другий сценарій цілком реальний навіть в умовах війни.

Нагадаємо

Як вже повідомляв Мінфін, Експорт електроенергії з України у травні зріс у 2,8 раза, імпорт впав на 29%. Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Skeptik777
Skeptik777
4 серпня 2026, 14:18
#
Зараз скиглії набіжать і скажуть, що своїм спеціально не дають… аби продавати побільше. Цю групу варто направити до тих, хто каже що в Україні тарифи найвищі в Європі, щоб ці йолопи дали відповідь на питання, чому наша влада продає там, де дешево замість продавати там, де дорого?
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TAN72
TAN72
4 серпня 2026, 14:26
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Нытик пишет всякую чушь,а это подготовка к осени + на тариф
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