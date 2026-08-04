Україна вперше за майже рік продала за кордон більше електроенергії, ніж купила

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Українську електроенергію у липні купували п'ять країн:

Угорщина — 112 ГВт·год

Молдова — 69 ГВт·год

Румунія — 39 ГВт·год

Словаччина — 12 ГВт·год

Польща — 2 ГВт·год

Позитивний результат став можливим завдяки кільком факторам одночасно. Ремонти на атомних електростанціях завершилися швидше, ніж планувалося. Сонячна погода забезпечила високу генерацію з відновлюваних джерел.

Після кількох днів погодинних відключень наприкінці червня «Укренерго» більшу частину місяця обходилося без загальнонаціональних графіків.

Цікавий нюанс із Румунією. Країна, яка зазвичай сама є експортером, у липні опинилася в дефіциті через планову зупинку одного з блоків АЕС «Чернаводе» та рекордну посуху. Рівень води в Дунаї впав до найнижчої позначки за 30 років. Румуни почали закуповувати електроенергію в України, що само по собі є показовим свідченням того, наскільки глибоко українська енергосистема вже інтегрована в європейську мережу.

Ця інтеграція дедалі більше працює в обидва боки. Під час дефіциту Україна імпортує електроенергію від сусідів, а за наявності профіциту сама стає постачальником для Європи. Липень показав, що другий сценарій цілком реальний навіть в умовах війни.

Нагадаємо

Як вже повідомляв Мінфін, Експорт електроенергії з України у травні зріс у 2,8 раза, імпорт впав на 29%. Загалом з початку 2026 року Україна експортувала 157,5 тис. МВт-год електроенергії. При цьому у січні та лютому експорт електроенергії був відсутній.