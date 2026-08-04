Президент Аргентини запропонував залишити уряд без зарплати через дефіцит бюджету

Президент Аргентини Хав'єр Мілей представив законодавчу ініціативу, яка може суттєво змінити підхід до бюджетної дисципліни. Вона передбачає автоматичні обмеження для влади, якщо уряд протягом кількох місяців поспіль працюватиме з дефіцитом бюджету. Про це повідомляє BBC Mundo .

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Новий механізм, який Мілей назвав «фіскальними кайданами» (grillete fiscal), є частиною масштабної реформи статуту Центрального банку Аргентини. Відповідний законопроєкт уже передано до Конгресу, а його розгляд може відбутися в середині серпня.

За задумом президента, якщо дефіцит бюджету зберігатиметься кілька місяців поспіль, парламент отримає офіційне попередження та обмежений час для виправлення ситуації. Якщо проблему не буде усунуто до встановленого терміну, спеціальний механізм запрацює автоматично.

Які обмеження пропонує запровадити Мілей

На відміну від традиційних заходів економії, запропонована модель передбачає, що головні наслідки відчує насамперед політичне керівництво країни, а не пересічні громадяни.

У разі активації механізму пропонується:

призупинити роботу другорядних державних установ; заморозити всі нові бюджетні видатки до усунення дефіциту; заборонити укладення нових державних контрактів; припинити набір нових працівників до державного сектору; зупинити дискреційні трансферти до провінцій; повністю припинити виплату зарплат президенту, віцепрезиденту, міністрам, державним секретарям, їхнім заступникам, а також депутатам і сенаторам до моменту стабілізації бюджетної ситуації.

Водночас Мілей наголосив, що робота критично важливих державних служб має залишитися безперервною, а обмеження не повинні вплинути на надання базових послуг населенню.

Під час телевізійного звернення президент заявив, що запропонована система вперше покладає відповідальність за фінансову дисципліну безпосередньо на політичне керівництво країни. За його словами, якщо влада не виконує своїх обов'язків, саме вона має нести фінансові наслідки, а не громадяни.

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