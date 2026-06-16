Пенсія після року служби: уряд пропонує скасувати вимогу вислуги років для військових

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Нині спеціальна військова пенсія потребує щонайменше 25 років вислуги. Для мобілізованих це тупик: військовий може провести на фронті два-три роки, ризикувати здоров'ям і життям, але не отримати права навіть на мінімальне пенсійне забезпечення.

Що пропонує уряд

За задумом Міністерства соціальної політики, нова професійна пенсійна модель передбачає:

формування пенсійних прав з першого року служби;

достроковий вихід на пенсію для військових;

підвищений розмір виплат за рахунок додаткових внесків від 10% до 16% залежно від умов служби;

збереження чинних надбавок для учасників бойових дій.

Окремо порушується питання диференційованого підходу: треба враховувати не лише факт служби, а й її умови — тривалість перебування на передовій, рівень ризику та наслідки для здоров'я військовослужбовця.

Як швидко можуть прийняти цей закон

Концепція поки не дає відповіді на кілька принципових питань: куди спрямовуватимуться накопичення, хто їх адмінуватиме та як захищатиме від інфляції та воєнних ризиків.

У Комітеті з питань фінансів застерігають: якщо кошти інтегрують у солідарну систему без чіткої моделі обліку, є ризик появи корупційних схем. До того ж попередній досвід показує, що підвищені внески далеко не завжди гарантують зростання майбутніх пенсій, якщо правила гри змінюються в процесі. Тому законопроєкт має пройти ще кілька кол експертного обговорювання.

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