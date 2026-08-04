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4 серпня 2026, 10:04

Уряд назвав законопроєкти, без яких Україна не зможе просунутися до членства в ЄС

Україна має якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, від яких залежить подальше просування на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, посилаючись на звіт уряду про виконання Національної програми адаптації законодавства до права ЄС.

Україна має якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, від яких залежить подальше просування на шляху до членства в Європейському Союзі.

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За її словами, Кабінет Міністрів визначив перелік законодавчих ініціатив, які досі залишаються неухваленими, хоча вони є критично важливими для виконання зобов'язань України перед Євросоюзом.

До цього переліку увійшли:

  • новий закон про захист персональних даних;
  • законодавчі зміни щодо реформи державної допомоги;
  • законопроєкт про посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету України;
  • законодавство, необхідне для захисту фінансових інтересів Європейського Союзу;
  • низка законів у сферах енергетики та охорони довкілля.

Як зазначається, ці документи є частиною зобов'язань України в межах переговорного процесу щодо вступу до ЄС. Їх ухвалення необхідне для виконання так званих бенчмарків — критеріїв, які Європейська комісія використовує для оцінки прогресу країни-кандидата.

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Саме від виконання цих вимог залежить можливість закриття окремих переговорних розділів, що є одним із ключових етапів на шляху до повноправного членства України в Європейському Союзі.

Національна програма адаптації законодавства передбачає поступове приведення українських законів у відповідність до норм права ЄС. Цей процес охоплює різні сфери — від захисту персональних даних і конкуренції до енергетики, екології та фінансового контролю.

Раніше українська влада неодноразово заявляла, що виконання євроінтеграційних зобов'язань залишається одним із пріоритетів державної політики. Водночас для подальшого просування переговорного процесу необхідно не лише підготувати законопроєкти, а й забезпечити їхнє ухвалення Верховною Радою.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
P93
P93
4 серпня 2026, 14:01
#
Тобто все гівно стосовно прав, свобод і рівня життя українців вже виконали. Залишилося лише прийняти пункти, які не вигідні свинорилим у корита = держслужбовцям
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