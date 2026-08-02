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2 серпня 2026, 17:18

Українців попередили: через податковий борг ДПС може змінити призначення вашого платежу

Якщо у платника є податковий борг, він не може самостійно вирішити, який саме податок сплачувати насамперед. Навіть якщо в платіжці зазначено інше призначення платежу, Державна податкова служба автоматично спрямує гроші на погашення найстарішої заборгованості. На це звернула увагу ДПС, пояснивши порядок, який передбачає Податковий кодекс України.

Якщо у платника є податковий борг, він не може самостійно вирішити, який саме податок сплачувати насамперед.

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Фактично це означає, що наявність навіть невеликого податкового боргу може змінити призначення будь-якого наступного платежу. Поки борг не буде погашений, кошти не зарахують у рахунок нових податкових зобов'язань, навіть якщо саме це хотів зробити платник.

Як працює цей механізм

Як пояснюють у податковій, якщо в людини чи підприємства є податковий борг, усі наступні платежі насамперед підуть саме на його погашення. Причому вони зараховуються за черговістю виникнення боргу — від найстарішого до найновішого.

Наприклад, якщо платник хоче сплатити поточний податок на додану вартість, але водночас має прострочену заборгованість з військового збору, ДПС спочатку закриє старий борг. Лише після цього кошти можуть бути спрямовані на поточні податкові зобов'язання.

Є лише один важливий виняток. Закон дозволяє спрямовувати кошти в першу чергу на:

  • виплату заробітної плати;
  • сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ).

У цих випадках виплата зарплати та ЄСВ має пріоритет навіть за наявності іншого податкового боргу.

Після того як борг починають погашати, гроші також розподіляються у визначеній законом послідовності. Спочатку погашається основна сума податкового зобов'язання. Якщо її повністю закрито, кошти автоматично спрямовуються на штрафи. І лише після цього — на пеню.

Якщо ж платник у платіжній інструкції не зазначив потрібну черговість або зробив це всупереч вимогам Податкового кодексу, податкова самостійно перерахує кошти у встановленому законом порядку.

Тому платникам, які мають податкову заборгованість, варто регулярно перевіряти її стан перед здійсненням нових платежів. Інакше може виникнути ситуація, коли людина вважатиме, що вже сплатила поточний податок, хоча фактично ці гроші були використані для погашення старішого боргу.

У результаті поточне податкове зобов'язання залишиться несплаченим і також може перетворитися на податковий борг.

Нагадаємо

Ми вже повідомляли, що НБУ змінив правила примусового списання коштів з рахунків. З 1 серпня оновлено порядок списання коштів платників податків без їхньої згоди. Відповідна постанова № 83 вже набула чинності. Банки мають місяць на приведення своєї роботи у відповідність до нових вимог.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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