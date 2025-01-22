«е-Консул»: Українцям за кордоном стане доступно більше послуг

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував суттєве спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році завдяки повноцінному введенню в дію системи «е-Консул». Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

В «е-Консул» можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби — додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ.

Міністр також анонсував запуск протягом пів року нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг. За його словами, досвід отримання державних послуг для закордонних українців буде подібним за простотою та доступністю до досвіду користування «Дією» громадянами в Україні.

Глава МЗС оголосив, що вже у лютому в кількох країнах буде запроваджено кур'єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з Новою поштою.

«Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в „е-Черзі“ та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі „Дія“, один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою», — підкреслив міністр.

Сибіга також повідомив про плани МЗС вже навесні розпочати видачу за кордоном посвідчень водія.

У другій половині 2025 року має запрацювати комплексна послуга з реєстрації народження дитини за кордоном, яка включатиме державну реєстрацію народження, набуття громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Міністр наголосив, що у цей же строк в українських дипустановах має стати доступною можливість оформлення податкового номера (РНОКПП) та ID-картки.

Він додав, що зазначив, що зовнішньополітичне відомство планує впровадження й інших нових інструментів спрощення доступу до консульських послуг, про які оголосить цього року.