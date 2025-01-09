6 млн громадян не уточнили дані: Рада схвалила законопроєкт про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

Верховна Рада 9 січня в першому читанні прийняла законопроект № 12093, яким пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Авторами проєкту виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Як вказує комітет, упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації.

Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

«А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів „Оберіг“ не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов'язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні» — пишуть депутати в пояснювальній записці.

Таким чином, як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв’язати — надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8 500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов'язаного, призовника, резервіста (тобто, через «Резерв+»).

«Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення» — зазначають депутати в поясненнях.