Верховна Рада 9 січня в першому читанні прийняла законопроект № 12093, яким пропонується дати ухилянтам знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Про це повідомляє Судово-юридична газета.
6 млн громадян не уточнили дані: Рада схвалила законопроєкт про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів
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Авторами проєкту виступають члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.
Як вказує комітет, упродовж 2024 році понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання, як того вимагав закон про посилення мобілізації.
Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.
«А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів „Оберіг“ не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов'язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні» — пишуть депутати в пояснювальній записці.
Таким чином, як зазначають народні обранці, ключова проблема, яку пропонується розв’язати — надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.
Такі зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210−1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8 500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військозобов'язаного, призовника, резервіста (тобто, через «Резерв+»).
«Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення» — зазначають депутати в поясненнях.
Коментарі - 17
та нє, вони краще ще пару ролс ройсів собі куплять, пару квартир з збору черешні, ну і так далі, всі вже в курсі хто у владі шо собі купує собі в нашій потужній ««««ДЕМОКРАТИЧНІЙ»»» (ні) країні
«Про какое обновление данных может вообще идти речь»
ну як, щоб передавати по суті кацапстану, у випадку чергових зламів систем, через державні органи України, персональні дані українців призовного віку))
щоб кожен тцкун і кожен їх родич 6 днів просидів без їжі і води, п***acи
от адресу і треба подавати
ну, а телефон то таке, ніхто не повірить що у вас немає телефону, он коменти строчити є інтернет і телефон або навіть ноутбук
в банку ви також такий борзий коли вони просять дані реєстрації?))
скільки тобі серебряників заплатили, захисник тцкунів і корумпованої влади?)
тобто той, хто не хоче йти в армію і загинути від некомпетентності командирів та відсутності укріплень та зброї, не лякався штрафа 100% тепер побіжить в армію бо йому дали знижку 50%??)))
країною керують «шарікови» (((
до них ніяк не дійде, що ніхто не хоче доїдати останню консерву сидячи в холодному окопі і читати новини про те, що черговий депутат купив собі ролс ройс за 700 тис. доларів, що міноборони сплатило 40 мільярдів грн за прострочені міни, ну і так далі, як то кажуть «в бюджеті не вистачає 500 мільярдів гривень, тому ми вам піднімемо податки, але зробимо вам за 3 мільярди кешбек, ну і ще по тисячі гривень (по факту 20 доларів) роздамо кожному, попередньо перекинувши на цю вовіну тисячу гроші з коштів котрі мали бути направлені на розмінування земель сільськогосподарського призначення
але я впевнений що ти руснявий бот