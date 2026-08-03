Європейські військові висадилися на танкер російського «тіньового флоту»: що сталося

Європейські військові провели операцію з огляду танкера Toa Payoh, який ЄС пов'язує з російським «тіньовим флотом». Про це повідомляє Reuters . Судно перехопили в міжнародних водах Середземного моря, щоб перевірити законність його реєстрації та документів. Це вже друга операція за останні два тижні, що свідчить про посилення контролю Європейського Союзу над танкерами, які допомагають росії обходити нафтові санкції.

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Інцидент стався на захід від італійського острова Пантеллерія. Танкер прямував із Беніну до Стамбула. Всього за тиждень до цього він був зареєстрований у Камеруні. Саме ця обставина викликала підозри: європейські військові хотіли з'ясувати, чи мало судно законне право ходити під новим прапором і чи не використовує воно підроблені реєстраційні документи.

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Чому судно «тіньового флоту» не затримали

За інформацією Reuters, капітан танкера спочатку відмовився співпрацювати з військовими. Після цього на борт із гелікоптера висадилася група італійських морських піхотинців. Вертоліт вилетів із флагманського корабля місії Thaon di Revel, а саму операцію також підтримували грецький військовий корабель і польський морський патрульний літак.

Огляд тривав близько двох годин і завершився без застосування сили або інших інцидентів. Під час перевірки військові отримали документи судна, які тепер аналізують фахівці.

Попри висадку на борт, затримати танкер місія не мала права. Її мандат дозволяє лише проводити інспекції та перевіряти документи, але не арештовувати судна. Водночас результати перевірки можуть стати підставою для подальших дій з боку національних органів окремих держав, якщо буде встановлено порушення міжнародних правил.

20 липня європейські військові так само оглянули танкер MV South Star, який також пов'язують із російським «тіньовим флотом». Тоді судно підозрювали у використанні фальшивого прапора, але не змогли затримати.

Місію EUNAVFOR MED Irini створили у 2020 році для контролю за дотриманням ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. Згодом країни ЄС розширили її повноваження, дозволивши перевіряти судна із сумнівною реєстрацією.

Після запровадження санкцій проти російської нафти цей механізм дедалі частіше використовують для контролю танкерів, які можуть бути задіяні у схемах обходу міжнародних обмежень і транспортуванні російської нафти.

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