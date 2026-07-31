Сім'ям загиблих військових хочуть виплачувати місячне грошове забезпечення — законопроєкт вже у Раді

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15455 , який має закрити болючу прогалину в соціальному захисті родин загиблих військовослужбовців. Йдеться про виплату допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення сім'ям тих, хто загинув, не встигнувши її отримати.

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Чому родини загиблих досі не отримували цієї виплати

За чинним законодавством кожен військовослужбовець (крім військовослужбовців строкової військової служби) має право раз на рік отримати матеріальну допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення.

Але щоб її отримати, треба написати рапорт на підставі наказу командира із зазначенням у ньому розміру допомоги. Якщо людина загинула — рапорт написати нікому. Виплата просто не відбувається.

Саме з цим протиріччям стикалися родини загиблих: формально право на допомогу існує, а фактично отримати її неможливо.

Верховний суд у справі № 200/5127/22 підтвердив, що смерть військовослужбовця є окремою підставою для виплати цієї допомоги його сім'ї. Але без чіткої норми в законі кожен такий випадок перетворювався на довгу судову тяганину.

Законопроєкт усуває цю невизначеність раз і назавжди.

Що зміниться після ухвалення законопроєкту

Якщо закон ухвалять, сім'ї загиблих отримають гарантовану виплату матеріальної допомоги у розмірі місячного грошового забезпечення за умови, що:

військовослужбовець не отримав цю виплату за життя;

смерть настала під час проходження служби.

Хто має право на виплату:

дружина або чоловік загиблого;

діти;

батьки та інші члени сім'ї, визначені законодавством.

Розмір допомоги відповідає місячному грошовому забезпеченню конкретного військовослужбовця — тобто залежить від його посади, звання та надбавок.

Важливо: автори законопроєкту окремо наголошують, що реалізація закону не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Йдеться лише про виплати, які вже передбачені, але через правову прогалину не доходили до родин.

По суті, законопроєкт лише усуває бюрократичну перешкоду, яка de facto позбавляла сім'ї загиблих того, на що вони мають право de jure. Нова норма має зробити виплату автоматичною і не залежною від того, чи встиг військовослужбовець написати рапорт.

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