У Раді закликали звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна

Голова ТСК Верховної Ради з питань розслідування порушень у сфері оборони та антикорупційного законодавства Олексій Гончаренко звернувся до прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом звільнити голову Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Про це повідомляє Oboz.ua з посиланням на відповідне звернення.

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Крім того, парламентська комісія просить главу уряду забезпечити участь керівника Держфінмоніторингу в її наступному засіданні, запланованому на 17 серпня.

У зверненні зазначається, що з 15 січня 2026 року Філіпа Проніна неодноразово запрошували на засідання комісії для надання пояснень щодо низки питань, зокрема пов'язаних з операцією «Мідас». За твердженням авторів документа, посадовець не був присутній на жодному із засідань, пояснюючи свою відсутність відпустками, відрядженнями або лікарняними.

На думку членів ТСК, така поведінка свідчить про невиконання покладених на нього обов'язків щодо взаємодії з парламентською комісією. У зверненні також зазначено, що обов'язок брати участь у засіданнях ТСК раніше був визначений дорученням тодішньої прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Що ще згадують у зверненні депутатів

У матеріалі нагадується, що це не перший випадок, коли народні депутати порушують питання щодо перебування Філіпа Проніна на посаді голови Держфінмоніторингу.

Раніше окремі парламентарі вже закликали до його звільнення, посилаючись, зокрема, на:

інформацію про виявлену податковими органами масштабну схему виведення коштів за кордон через мережу компаній;

повідомлення про можливу причетність посадовця до обставин будівництва фортифікаційних споруд у період його роботи головою Полтавської обласної державної адміністрації;

журналістські розслідування, пов'язані з його перебуванням за кордоном;

контракти на будівництво фортифікацій у Донецькій області, укладені без відкритих тендерів відповідно до правил, що діяли в умовах воєнного стану.

На момент публікації офіційної реакції Філіпа Проніна або Державної служби фінансового моніторингу на нове звернення депутатів не було. Також не повідомлялося про рішення уряду щодо кадрових вимог, викладених у документі парламентської комісії.

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