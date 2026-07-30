Зміни фінмоніторингу: 16 нових ознак підозрілої поведінки за якими блокуватимуть рахунки

Національний банк оприлюднив проєкт постанови про контроль за платіжними операціями, який додає одразу 16 нових ознак підозрілої поведінки — і саме за ними банки зупинятимуть платежі й блокуватимуть рахунки. Як розповідають експерти юридичної компанії YANKIV, нові ознаки фінмоніторингу ФОП цього разу не обмежуються загальними словами про «підозрілі операції» — НБУ вперше публікує конкретний, деталізований перелік критеріїв, який варто знати кожному підприємцю, щоб не потрапити під блокування випадково.

Що таке фінмоніторинг і навіщо він потрібен

Найпростішими словами, фінмоніторинг — це перевірка банком законності й легальності коштів клієнта: звідки вони прийшли і чи відповідають характеру його діяльності. Якщо у банку виникає сумнів, а клієнт не розвіює його документами, банк має право призупинити операцію або заблокувати рахунок повністю.

Важливо розуміти: фінмоніторинг проводить кожен банк без винятку — це не рішення окремого менеджера, а прямий обов’язок за законом. Саме тому Національний банк видає централізовані правила, за якими діють усі банки однаково. І ці правила з року в рік стають суворішими: щойно частина клієнтів знаходить спосіб обійти контроль, банки помічають це і посилюють вимоги — процес по суті нескінченний.

За новою логікою кожній операції клієнта банк присвоюватиме конкретний рівень ризику. Низький рівень — платіж проходить автоматично. Середній — банк може призупинити операцію і запросити підтвердження. Високий — операція автоматично зупиняється до з’ясування обставин. Це означає, що навіть одна нетипова транзакція здатна «зависнути» без попередження.

Коли норми набудуть чинності

Постанова НБУ контроль платіжних операцій наразі ще не набрала чинності. Громадське обговорення документа за планом має завершитись до кінця липня, а після ухвалення банкам дадуть 90 днів на впровадження нових вимог. Тобто йдеться не про віддалену перспективу, а про найближчі місяці.

Окремо варто зазначити: банкам уперше прямо дозволяють використовувати штучний інтелект для пошуку нетипових операцій — контроль з боку автоматизованих систем, а не лише людини-аналітика, стає офіційною практикою.

16 ознак підозрілих операцій: розбір по групах

Додаток до проєкту постанови містить перелік із 16 ознак нетипової поведінки. Важливо: сама наявність такої ознаки не означає автоматичну вину клієнта — вона означає, що банк зобов’язаний розпочати додаткову перевірку саме цієї операції.

Група перша: аномалії обсягів і частоти

Ознака 1. Надмірна кількість рахунків чи карток, більша, ніж зазвичай має звичайна людина.

Ознака 2. Концентрація однотипних операцій — наприклад, безліч переказів з картки на картку.

Ознака 3. Аномальна частота платежів, наприклад, понад 10 поповнень рахунку менш ніж за годину.

Ознака 4. Мінімальні залишки на рахунках при великих оборотах — коли через рахунок проходять величезні суми, а на кінець дня залишок майже нульовий.

На практиці під ці критерії легко потрапляє підприємець, який переганяє кошти між власними картками або приймає десятки дрібних переказів на особисту картку. Для банку це виглядає як транзитна схема, а не як звичайна торгівля.

Група друга: транзит коштів по рахунках

Ознака 5.Швидке перерахування — гроші зайшли й майже миттєво пішли далі, залишивши на рахунку копійки.

Ознака 6.Повний транзит у торговця — скільки коштів зайшло, стільки одразу і вийшло.

Ознака 7. Один ФОП переказує кошти багатьом фізичним особам.

Ознака 8. Дзеркальна до попередньої ситуація — багато різних фізосіб швидко пересилають кошти одному ФОП.

Ці ознаки явно сформовані на основі реальної практики: банки проаналізували типову поведінку шахраїв і схемщиків і закріпили її у стандартах. Проблема в тому, що під ці ж критерії можуть потрапити й цілком чесні підприємці.

Група третя: ознаки прихованого чи роздробленого бізнесу

Це найважливіша група саме для ФОП.

Ознака 9. Систематичні перекази на особисту картку фізособи з ознаками підприємництва — однакові суми, характерні ключові слова в призначенні платежу, які аналізуватиме штучний інтелект.

Ознака 10. Сплеск активності нового торговця — коли одразу після відкриття ФОП виникають аномальні обороти, а потім активність різко зникає.

Ознака 11. Нетипові призначення платежів, що не відповідають задекларованому виду діяльності.

Ознака 12. Гемблінг-аномалії — виграші від азартних ігор без жодних попередніх поповнень гральних рахунків.

Прийом оплат на особисту картку створює ризик насамперед через дев’яту ознаку — і це класична, найпоширеніша помилка підприємців. Коли ФОП, аби зекономити на облаштуванні бізнес-рахунку, просить клієнтів переказувати кошти на особисту картку, він сам формує для банку ознаки прихованого бізнесу. Банк бачить регулярні однакові надходження на приватну картку і робить очевидний висновок про підприємницьку діяльність поза межами офіційного рахунку.

Група четверта: цифрові сліди

Ця група більше стосується боротьби з дропами, але непрямо може зачепити й ФОП.

Ознака 13. Часта зміна технічних і персональних даних: адрес, телефонів, пристроїв.

Ознака 14. Спільні цифрові відбитки — коли з одного пристрою заходять різні, нібито не пов’язані між собою люди.

Ознака 15. Географічна нелогічність — операції йдуть з різних міст за проміжок часу, за який фізично неможливо перемішатись.

Ознака 16. Аномалії з кредитами — часта видача й погашення великих сум.

Статистика: масштаб роботи фінмоніторингу вже сьогодні

За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав правоохоронцям 1368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій по банках — це втричі більше, ніж за той самий період 2025 року. Загальна сума операцій, заблокованих банками і переданих на фінмоніторинг, становить 194 млрд грн.

Якщо розкласти цю суму: майже 500 матеріалів на 114 млрд грн стосуються можливого ухилення від податків і легалізації тіньових доходів. Ще 269 матеріалів на майже 48 млрд грн — це можливе розкрадання бюджету і корупція. Тобто основний удар системи спрямований саме на тіньові доходи і схемну діяльність.

Окремий напрямок — боротьба з дропами: за півроку проаналізовано понад 24 тисячі рахунків і виявлено понад 12 тисяч осіб з ознаками дропів, частина з яких може бути пов’язана і з дробленням бізнесу на кілька ФОП.

Півтори тисячі справ за півроку — поки не гігантська цифра в масштабах країни, але тренд у три рази за рік — це і є головний сигнал. Система тільки розганяється: додається штучний інтелект, додаються нові ознаки ризиковості, банки нарощують глибину аналітики платежів. Наступного року подібних матеріалів буде помітно більше.

Як підготуватися: чотири практичні кроки

Перший. Приймайте кошти від клієнтів як підприємець виключно на рахунок ФОП, а не на особисту картку. Це одразу закриває кілька ознак ризику одночасно.

Другий. Не змішуйте особисте й бізнесове. Не переганяйте оборот між власними картками без реальної причини, не використовуйте особисту картку як транзитну ланку. Хаотичні перекази між власними рахунками виглядають підозріло для банку навіть за повністю чесних намірів.

Третій. Тримайте документи на походження коштів завжди напоготові — договори, накладні, акти, підтвердження оплат. Фінмоніторинг найчастіше зупиняє не тих, у кого великі суми, а тих, хто не може ці суми пояснити документально.

Четвертий. Ніколи, за жодних умов, не передавайте свою картку чи доступ до рахунку іншим особам за винагороду. Це прямий шлях до реєстру дропів, а в гіршому випадку — і до кримінальної відповідальності.