14 травня 2026, 8:26

Пенсію можна перевести онлайн: у ПФУ дали покроковий інструктаж

Пенсіонери в Україні можуть отримувати пенсію за місцем фактичного проживання, незалежно від задекларованої або зареєстрованої адреси. Це передбачено статтею 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Якщо пенсіонер змінив місце проживання, зокрема переїхав із тимчасово окупованої території, він може подати заяву про переведення виплати пенсії на підконтрольну Україні територію за новою адресою.

Як подати заяву

Заяву про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання можна подати двома способами:

  • у паперовій формі — звернувшись до будь-якого обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;
  • в електронній формі — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Як подати заяву онлайн

Щоб подати заяву в електронній формі, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватися за допомогою КЕП.

Після входу в особистий кабінет у меню ліворуч необхідно обрати розділ «Щодо пенсійного забезпечення», а далі — опцію «Заява на перерахунок пенсії».

У формі заяви потрібно заповнити всі обов’язкові поля. У рядку «Вид перерахунку» слід обрати опцію «Взяття на облік у новому районі», а в полі «Орган ПФУ» — зазначити головне управління Пенсійного фонду України, на територію обслуговування якого переїхав пенсіонер.

Також потрібно вказати інформацію про призначення або виплату пенсії за іншим законом, іншого виду чи в іншій державі.

Які документи потрібно додати

До заяви необхідно завантажити заздалегідь відскановані документи, зокрема:

  • паспорт пенсіонера;
  • ідентифікаційний номер;
  • пенсійне посвідчення;
  • інші документи, які можуть знадобитися для розгляду заяви.

Скан-копії документів мають бути виготовлені з оригіналів у кольоровому форматі. Вони повинні містити чітке зображення повних сторінок, тексту та реквізитів документа: назви, серії та номера, дати видачі, печаток, підписів, прізвища, імені та по батькові власника.

Файли потрібно зберігати у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ. Рекомендована якість сканування — 300 dpi.

Після заповнення заяви потрібно надати згоду на передачу та обробку персональних даних, підтвердити ознайомлення з необхідністю повідомляти органи ПФУ про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення, та натиснути «Сформувати заяву».

На завершальному етапі слід уважно перевірити дані сформованої заяви, підписати її за допомогою КЕП і відправити до Пенсійного фонду України.

Як перевірити результат

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитися в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ у розділі «Мої звернення».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
14 травня 2026, 8:43
#
Давно має бути примусове переведення всіх пенсій в онлайн.
