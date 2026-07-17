Статистика ПФУ: кількість отримувачів високих пенсій зросла до 18,8%

Пенсійний фонд України оприлюднив звіт про чисельність пенсіонерів та розміри виплат станом на 1 липня 2026 року. Загальна кількість людей на пенсійному забезпеченні в країні наразі становить 10 мільйонів осіб, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати. Середній розмір пенсії по країні зафіксовано на позначці 7 272,68 грн, тоді як працюючі пенсіонери отримують трохи більше — в середньому 7 994,17 грн.

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Дані фонду демонструють, за якими категоріями українці отримують пенсійні виплати:

За віком: це переважна більшість — 72,36% від загальної кількості.

За інвалідністю: 15,05% отримувачів.

У разі втрати годувальника: 7,01%.

За вислугу років: 5,04%.

Соціальні пенсії: 0,50%.

Довічне утримання суддів: 0,04%.

Аналіз розподілу виплат за їхніми розмірами демонструє помітну зміну структури порівняно з липнем 2025 року. Частка пенсіонерів, що отримують найменші суми, поступово зменшується, тоді як кількість осіб з виплатами понад 5 000 грн зростає.

Ось як виглядає динаміка розподілу пенсій за розмірами (станом на 1 липня 2026 року):

До 3 000 грн: отримують лише 3,37% пенсіонерів (рік тому було 3,71%). Від 3 001 до 4 000 грн: кількість таких осіб скоротилася з 31,95% до 24,04%. Від 4 001 до 5 000 грн: частка зменшилася з 20,48% до 17,23%. Від 5 001 до 10 000 грн: це найчисельніша категорія, яка зросла з 29,05% до 36,52%. Понад 10 000 грн: частка отримувачів високих пенсій збільшилася з 14,81% до 18,84%.

Ця статистика підтверджує переміщення значної частки отримувачів з діапазону 3 000−5 000 грн до категорій вищих виплат. Таке зміщення переважно пов'язане з індексаціями та перерахунками, які проводилися протягом року. Найбільш помітною тенденцією стало зростання частки пенсіонерів, що отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це стало новим «середнім» рівнем для більшості отримувачів.

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