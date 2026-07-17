Статистика ПФУ: кількість отримувачів високих пенсій зросла до 18,8%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 липня 2026, 18:14

Статистика ПФУ: кількість отримувачів високих пенсій зросла до 18,8%

Пенсійний фонд України оприлюднив звіт про чисельність пенсіонерів та розміри виплат станом на 1 липня 2026 року. Загальна кількість людей на пенсійному забезпеченні в країні наразі становить 10 мільйонів осіб, з яких 2,8 мільйона продовжують працювати. Середній розмір пенсії по країні зафіксовано на позначці 7 272,68 грн, тоді як працюючі пенсіонери отримують трохи більше — в середньому 7 994,17 грн.

Пенсійний фонд України оприлюднив звіт про чисельність пенсіонерів та розміри виплат станом на 1 липня 2026 року.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Дані фонду демонструють, за якими категоріями українці отримують пенсійні виплати:

  • За віком: це переважна більшість — 72,36% від загальної кількості.

  • За інвалідністю: 15,05% отримувачів.

  • У разі втрати годувальника: 7,01%.

  • За вислугу років: 5,04%.

  • Соціальні пенсії: 0,50%.

  • Довічне утримання суддів: 0,04%.

Аналіз розподілу виплат за їхніми розмірами демонструє помітну зміну структури порівняно з липнем 2025 року. Частка пенсіонерів, що отримують найменші суми, поступово зменшується, тоді як кількість осіб з виплатами понад 5 000 грн зростає.

Ось як виглядає динаміка розподілу пенсій за розмірами (станом на 1 липня 2026 року):

  1. До 3 000 грн: отримують лише 3,37% пенсіонерів (рік тому було 3,71%).

  2. Від 3 001 до 4 000 грн: кількість таких осіб скоротилася з 31,95% до 24,04%.

  3. Від 4 001 до 5 000 грн: частка зменшилася з 20,48% до 17,23%.

  4. Від 5 001 до 10 000 грн: це найчисельніша категорія, яка зросла з 29,05% до 36,52%.

  5. Понад 10 000 грн: частка отримувачів високих пенсій збільшилася з 14,81% до 18,84%.

Ця статистика підтверджує переміщення значної частки отримувачів з діапазону 3 000−5 000 грн до категорій вищих виплат. Таке зміщення переважно пов'язане з індексаціями та перерахунками, які проводилися протягом року. Найбільш помітною тенденцією стало зростання частки пенсіонерів, що отримують від 5 до 10 тисяч гривень — це стало новим «середнім» рівнем для більшості отримувачів.

Читайте також: Як перейти з одного виду пенсії на інший: інструкція від Пенсійного фонду

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами