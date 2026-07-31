Кожна друга справа про банкрутство в Україні вже стосується не компаній, а людей

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 липня 2026, 12:18

Кожна друга справа про банкрутство в Україні вже стосується не компаній, а людей

Майже половина відкритих справ про банкрутство в Україні стосується фізичних осіб та ФОПів. Такі дані навело Міністерство юстиції України у своєму пресрелізі про розвиток інституту неплатоспроможності. Станом на липень 2026 року в господарських судах розглядають 6107 справ про банкрутство, з яких 2744 (45%) — щодо громадян і фізичних осіб-підприємців.

Майже половина відкритих справ про банкрутство в Україні стосується фізичних осіб та ФОПів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас більшість справ все ще пов’язані з юридичними особами. На компанії припадає 3363 провадження, або 55% від загальної кількості.

За перші шість місяців 2026 року суди відкрили 1250 нових справ про банкрутство. За цей же період було завершено 767 проваджень.

  1. Серед уже відкритих справ найбільше боржників перебувають на етапі ліквідації — 76%.
  2. Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, коли визначається фінансовий стан боржника та можливості погашення боргів.
  3. Лише 5% справ перебувають на стадії санації, тобто відновлення платоспроможності підприємства.

Окремим напрямом розвитку системи стала превентивна реструктуризація — процедура, яка дозволяє бізнесу домовитися з кредиторами ще до початку банкрутства.

Читайте також: Хвиля банкрутств: чому українці масово йдуть до суду списувати борги

Наразі дев’ять українських підприємств проходять таку процедуру, а для шести компаній уже затверджені плани реструктуризації.

Її запровадження пов’язане з адаптацією українського законодавства до правил Європейського Союзу. Мета механізму — дати підприємствам можливість вирішити проблему боргів без ліквідації бізнесу. Компанія може домовитися з кредиторами про нові умови погашення зобов’язань і продовжити роботу.

Зростання кількості справ щодо фізичних осіб свідчить, що процедура банкрутства поступово стає інструментом не лише для великих компаній, а й для звичайних громадян, які опинилися у складній фінансовій ситуації.

Читайте також: Банкрутств більшає: чому бізнесу важливо вчасно ініціювати цю процедуру

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
31 липня 2026, 14:47
#
Семимильными шагами идем к процветанию в Европе!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами