Кожна друга справа про банкрутство в Україні вже стосується не компаній, а людей

Майже половина відкритих справ про банкрутство в Україні стосується фізичних осіб та ФОПів. Такі дані навело Міністерство юстиції України у своєму пресрелізі про розвиток інституту неплатоспроможності. Станом на липень 2026 року в господарських судах розглядають 6107 справ про банкрутство, з яких 2744 (45%) — щодо громадян і фізичних осіб-підприємців.

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Водночас більшість справ все ще пов’язані з юридичними особами. На компанії припадає 3363 провадження, або 55% від загальної кількості.

За перші шість місяців 2026 року суди відкрили 1250 нових справ про банкрутство. За цей же період було завершено 767 проваджень.

Серед уже відкритих справ найбільше боржників перебувають на етапі ліквідації — 76%. Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, коли визначається фінансовий стан боржника та можливості погашення боргів. Лише 5% справ перебувають на стадії санації, тобто відновлення платоспроможності підприємства.

Окремим напрямом розвитку системи стала превентивна реструктуризація — процедура, яка дозволяє бізнесу домовитися з кредиторами ще до початку банкрутства.

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Наразі дев’ять українських підприємств проходять таку процедуру, а для шести компаній уже затверджені плани реструктуризації.

Її запровадження пов’язане з адаптацією українського законодавства до правил Європейського Союзу. Мета механізму — дати підприємствам можливість вирішити проблему боргів без ліквідації бізнесу. Компанія може домовитися з кредиторами про нові умови погашення зобов’язань і продовжити роботу.

Зростання кількості справ щодо фізичних осіб свідчить, що процедура банкрутства поступово стає інструментом не лише для великих компаній, а й для звичайних громадян, які опинилися у складній фінансовій ситуації.

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