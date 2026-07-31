Майже половина відкритих справ про банкрутство в Україні стосується фізичних осіб та ФОПів. Такі дані навело Міністерство юстиції України у своєму пресрелізі про розвиток інституту неплатоспроможності. Станом на липень 2026 року в господарських судах розглядають 6107 справ про банкрутство, з яких 2744 (45%) — щодо громадян і фізичних осіб-підприємців.
Кожна друга справа про банкрутство в Україні вже стосується не компаній, а людей
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Водночас більшість справ все ще пов’язані з юридичними особами. На компанії припадає 3363 провадження, або 55% від загальної кількості.
За перші шість місяців 2026 року суди відкрили 1250 нових справ про банкрутство. За цей же період було завершено 767 проваджень.
- Серед уже відкритих справ найбільше боржників перебувають на етапі ліквідації — 76%.
- Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, коли визначається фінансовий стан боржника та можливості погашення боргів.
- Лише 5% справ перебувають на стадії санації, тобто відновлення платоспроможності підприємства.
Окремим напрямом розвитку системи стала превентивна реструктуризація — процедура, яка дозволяє бізнесу домовитися з кредиторами ще до початку банкрутства.
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Наразі дев’ять українських підприємств проходять таку процедуру, а для шести компаній уже затверджені плани реструктуризації.
Її запровадження пов’язане з адаптацією українського законодавства до правил Європейського Союзу. Мета механізму — дати підприємствам можливість вирішити проблему боргів без ліквідації бізнесу. Компанія може домовитися з кредиторами про нові умови погашення зобов’язань і продовжити роботу.
Зростання кількості справ щодо фізичних осіб свідчить, що процедура банкрутства поступово стає інструментом не лише для великих компаній, а й для звичайних громадян, які опинилися у складній фінансовій ситуації.
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