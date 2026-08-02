Працюючі пенсіонери можуть втратити частину доплат: кого це стосується

Після виходу на пенсію багато українців продовжують працювати офіційно. Саме по собі працевлаштування не позбавляє права на пенсію, однак у деяких випадках людина може втратити окремі надбавки та доплати. Про це нагадує «Судово-юридична газета», пояснюючи, як офіційна робота впливає на пенсійні виплати.

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Закон дозволяє пенсіонерам працювати й одночасно отримувати пенсію. Такі громадяни, як і раніше, беруть участь у щорічній індексації.

Хто втрачає право на доплати?

Водночас окремі види доплат закон передбачає лише для тих, хто не працює. Після офіційного працевлаштування право на них може припинитися.

Надбавка на непрацездатних членів сім'ї: 150 грн/міс на кожну дитину до 18 років (або іншого непрацездатного утриманця). Припиняється з моменту працевлаштування. Доплата до прожиткового мінімуму для непрацюючих: різниця між пенсією і гарантованим мінімумом (наприклад, до 4213 грн для непрацюючих 65+ з повним стажем). Зникає, якщо пенсіонер офіційно працює. Вікові надбавки: (300−570 грн), після 70/75/80 років (300 / 456 / 570 грн). У більшості випадків передбачені тільки для непрацюючих. Пенсія за вислугу років (для вчителів, медиків, льотчиків, науковців тощо): повна виплата призупиняється, якщо пенсіонер працює за тією ж спеціальністю, що дає право на цю пенсію. Пенсія по втраті годувальника (у період догляду за дитиною до 8 років): припиняється на час працевлаштування отримувача. Окремі соціальні надбавки: 23−40% від прожиткового мінімуму для окремих категорій передбачені тільки для непрацюючих. Підвищення за понаднормовий страховий стаж / перерахунок через зростання прожиткового мінімуму: для працюючих пенсіонерів не проводяться або обмежені

Водночас робота після виходу на пенсію має й свої переваги. Роботодавець сплачує за працівника єдиний соціальний внесок (ЄСВ), тому людина продовжує накопичувати страховий стаж, який може вплинути на майбутній розмір виплат.

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Коли пенсію можуть перерахувати

Після двох років офіційної роботи Пенсійний фонд має право провести перерахунок пенсії з урахуванням додатково набутого страхового стажу. У випадках, передбачених законом, під час такого перерахунку можуть врахувати і заробітну плату, отриману після призначення пенсії.

Якщо ж людина досягла пенсійного віку, але не поспішає оформлювати пенсію, закон передбачає надбавку за відтермінування. Проте вона нараховується лише за умови, що протягом цього часу пенсія взагалі не виплачувалася.

Основні правила такі:

за кожен повний місяць відкладення виходу на пенсію (до п'яти років) її розмір збільшується на 0,5%;

якщо оформлення пенсії відкладається більш ніж на п'ять років, надбавка становить 0,75% за кожен повний місяць;

протягом усього періоду відтермінування людина не отримує пенсійних виплат;

перед тим як відкладати оформлення пенсії, варто порівняти майбутнє підвищення з коштами, які не будуть отримані за цей час.

Таким чином, офіційне працевлаштування після виходу на пенсію не означає втрату самої пенсії, але може позбавити окремих доплат, призначених лише непрацюючим пенсіонерам. Водночас додатковий страховий стаж і можливість подальшого перерахунку можуть частково компенсувати ці зміни.

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