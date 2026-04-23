ПФ повідомив, коли визначить субсидії на наступний опалювальний період

У травні 2026 року, після завершення опалювального сезону 2025−2026 років, Пенсійний фонд України визначатиме право домогосподарств на отримання житлової субсидії на період з травня 2026 року до 30 квітня 2027 року. Для тих родин, які матимуть право на допомогу, розрахунок субсидії на неопалювальний період буде проведено автоматично.

Розрахунок субсидії

Житлова субсидія розраховується:

на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня.

Окремим категоріям громадян житлова субсидія на наступний сезон призначається за зверненням. Так, звертатися із заявою потрібно, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

При виникненні обставин, які впливають на право щодо призначення субсидії (зміни у складі домогосподарства, майновому стані при тривалому перебуванні за кордоном), отримувач субсидії зобов’язаний повідомити орган Пенсійного фонду України протягом 30 календарних днів.

Як подати документи?

Звернутися за призначенням житлової субсидії або повідомити про обставини, що впливають на право щодо житлової субсидії, можна в обраний спосіб:

особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду;

поштою, на адресу територіального органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати до центрів надання адміністративних послуг, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад та через портал «Дія».