Якщо людина одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, надається лише один з видів державної підтримки — ПФ

Пенсійний фонд України надав роз’яснення щодо розмежування понять «житлова субсидія» та «пільга на оплату ЖКП». Попри те, що обидва інструменти створені для полегшення фінансового навантаження на громадян, вони мають принципово різні механізми призначення.

Субсидія vs Пільга: у чому різниця?

Хоча мета обох виплат спільна — допомога в оплаті комунальних послуг, критерії їх надання суттєво відрізняються.

Житлова субсидія — це адресна допомога, що базується виключно на майновому та матеріальному стані домогосподарства. Якщо сукупний дохід родини занадто низький для повної оплати рахунків, держава компенсує частину витрат. Правила її призначення регулюються постановою КМУ № 848 ще з 1995 року.

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг — це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян.

Хто має право на пільги?

Перелік категорій чітко визначений законом, зокрема це:

ветерани війни;

члени родин загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

багатодітні сім'ї;

особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

діти війни та інші.

Важливе обмеження

ПФУ наголошує, якщо громадянин за статусом має право на пільгу, але при цьому його доходи дозволяють претендувати й на субсидію, він має обрати лише один вид допомоги. Одночасне нарахування пільги та субсидії на одне домогосподарство законодавством не передбачено.