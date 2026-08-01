Ринок таксі в Україні сьогодні: мільярдний виторг і понад 90% водіїв у тіні

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Обсяг ринку вже сягає близько $1 млрд, або 46 млрд грн. При цьому з приблизно 172 тисяч водіїв офіційну ліцензію мають лише 9 500 осіб — тобто 5,5% від загальної кількості. Решта працюють поза правовим полем.
Ринок при цьому дуже концентрований: 85% поїздок припадає на Uklon та Bolt, ще 7% — на Uber. Решту ділять між собою менші агрегатори та локальні служби.
Така концентрована структура, за оцінкою експертів, насправді полегшує можливе регулювання, адже більшість водіїв вже й так працює через кілька цифрових платформ.
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Через масштабну тінізацію держава щорічно недоотримує до 4,5 млрд грн податків.
Як планують вивести ринок із тіні
Перший крок уже зроблено — Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування доходів від цифрових платформ. Документ чекає на підпис президента.
В його положеннях також є умови, які стосуються ринку замовлення перевезень:
- Відповідальність за ідентифікацію водія, облік доходу та сплату податку покладається на платформу, а не на самого водія.
- Ставка податку — 10% під час воєнного стану, 5% після його завершення.
- Водії з річним доходом до 2 000 євро звільняються від оподаткування повністю.
Паралельно Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту готує окремий законопроєкт щодо транспортної складової реформи.
Він передбачає новий статус — автомобільний самозайнятий перевізник, який не передбачає відкриття ФОП. Водій отримуватиме електронний сертифікат, його автомобіль вноситиметься до державної системи, проходитиме техконтроль і матиме страховку.
Що буде, якщо реформа спрацює
За прогнозами експертів КШЕ, якщо обидва законопроєкти запрацюють, до 2030 року щороку до держбюджету надходитиме до 8 млрд грн податків від ринку таксі — майже вдвічі більше, ніж зараз недоотримує держава. А частка легалізованих водіїв зросте з нинішніх 5,5% до 90%.
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