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23 липня 2026, 9:42

Безкоштовні цифрові сервіси потрапили під нові правила АМКУ: що зміниться для бізнесу

Антимонопольний комітет України затвердив нову Методику визначення товарного ринку та монопольного (домінуючого) становища. Документ уперше поширює правила конкурентного аналізу на безкоштовні цифрові сервіси та онлайн-платформи, навіть якщо вони не отримують доходу безпосередньо від користувачів.

Антимонопольний комітет України затвердив нову Методику визначення товарного ринку та монопольного (домінуючого) становища.

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Нові правила стосуються насамперед цифрових платформ і багатосторонніх ринків — наприклад, маркетплейсів, сервісів бронювання, пошукових систем, соціальних мереж та інших онлайн-платформ, які одночасно працюють із різними групами користувачів.

Під дію нової методики можуть підпадати цифрові платформи, які працюють за моделлю багатостороннього ринку: маркетплейси, сервіси оголошень, служби таксі, магазини застосунків і соціальні мережі: Rozetka, Prom.ua, OLX-Україна, Uklon, AUTO.RIA та інші.

Як тепер оцінюватимуть ринкову владу

Якщо раніше ринкову частку компанії здебільшого оцінювали за обсягом виручки, то для безкоштовних цифрових сервісів застосовуватимуть інші критерії. Зокрема, АМКУ враховуватиме:

  • кількість активних користувачів;
  • частоту та тривалість використання сервісу;
  • обсяг або вартість операцій, проведених через платформу;
  • для інноваційних ринків — витрати на дослідження та розробки або кількість патентів.

Це означає, що відсутність плати за користування більше не буде підставою не враховувати платформу під час аналізу конкуренції.

Методика також вводить до українського конкурентного законодавства поняття мережевого ефекту. Йдеться про ситуацію, коли цінність сервісу зростає разом зі збільшенням кількості його користувачів. Якщо перейти на іншу платформу складно, наприклад, через втрату контактів, даних або клієнтів, АМКУ може вважати, що конкуренція на такому ринку є слабшою, а позиції оператора — сильнішими.

Водночас кількісні критерії домінування залишилися незмінними. Компанія може вважатися такою, що займає домінуюче становище, якщо її частка становить 35% ринку. Для двох або трьох найбільших учасників поріг становить 50%, а для чотирьох або п'яти — 70%.

Водночас АМКУ зберіг за собою право визнавати компанію домінуючою навіть із часткою менш ніж 35%, якщо аналіз покаже, що вона фактично не відчуває суттєвого конкурентного тиску.

Це означає, що великим цифровим платформам і технологічним компаніям доведеться уважніше оцінювати своє становище на ринку та бути готовими обґрунтовувати його в разі перевірок.

Читайте також: Varus купує мережу «Коло»: АМКУ дав дозвіл на одну з найбільших угод в українському рітейлі

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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