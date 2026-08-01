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1 серпня 2026, 9:56

Українські ФОПи в Польщі: як платити податки і не потрапити під подвійне оподаткування

Для українських підприємців, які живуть і працюють із Польщі, питання оподаткування стало одним із найскладніших. Дві країни мають різні підходи до визначення податкового резидентства — і обидві можуть одночасно вважати ваш дохід своїм. Про це розповідає податковий адвокат Дмитро Мамчик.

Для українських підприємців, які живуть і працюють із Польщі, питання оподаткування стало одним із найскладніших.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Хто і де вважається резидентом

Українська ДПС дотримується правила: якщо ФОП зберігає реєстрацію в Україні, подає декларації та сплачує тут податки, то він є податковим резидентом України.

Але є нюанс: доходи, які надходять на польський рахунок і не перераховуються на підприємницький рахунок в Україні, податкова трактує не як підприємницькі, а як «інші доходи фізичної особи». Наслідок — ПДФО 18% плюс військовий збір 5% без права на жодні витрати.

Польща своєю чергою орієнтується на два критерії:

  • центр життєвих інтересів знаходиться у Польщі: сім'я, житло, основні економічні зв'язки;
  • перебування в країні понад 183 дні протягом податкового року.

Якщо виконується хоча б одна умова, то особу визнають польським резидентом. Але навіть якщо ні — польська податкова може розглядати фізичну роботу з польської квартири чи коворкінгу як постійне представництво на її території. А це вже автоматично означає оподаткування доходу в Польщі.

Як уникнути подвійного оподаткування

Між Україною та Польщею діє Конвенція про уникнення подвійного оподаткування. Вона дозволяє зарахувати польський прибутковий податок у зменшення українського ПДФО (але не військового збору, який є обов'язковим).

Для цього потрібно:

  • отримати в Польщі довідку про сплачений податок;
  • мати підтвердження бази оподаткування та суми;
  • за потреби — забезпечити переклад документів.

Додатково варто отримати в ДПС довідку про податкове резидентство України. Польща офіційно підтвердила, що приймає електронну довідку з українського кабінету без паперового оригіналу. Це не гарантує автоматичного визнання вас нерезидентом Польщі, але є важливим аргументом у разі спору.

Якщо резидентство все ж «задвоїлося» — передбачена процедура взаємного узгодження між компетентними органами обох країн.

Читайте також: Україна та Німеччина підписали нову Угоду про уникнення подвійного оподаткування

CRS і валютний нагляд: приховати вже не вийде

З 2024−2025 років Україна стала повноцінним учасником CRS — міжнародного стандарту автоматичного обміну фінансовою інформацією. Польща також є учасником системи. Це означає: дані про рахунки українських резидентів у польських банках автоматично надходять до ДПС.

Якщо ФОП отримує доходи на польські рахунки і не декларує їх в Україні, ДПС може:

  • отримати від Польщі інформацію про обороти в рамках CRS;
  • перекваліфікувати суми як «інші доходи фізособи»;
  • донарахувати ПДФО 18% + військовий збір 5% + пеню.

Паралельно діють правила НБУ: валютну виручку від нерезидента за ЗЕД-операціями обов'язково потрібно зарахувати на підприємницький рахунок в Україні протягом 180 днів із дати підписання акта чи інвойсу. Порушення строків загрожує пенею.

Що варто зробити

Оптимальна модель залежить від конкретної ситуації кожного підприємця, але загальна логіка така:

  1. Чітко визначити єдине податкове резидентство: українське або польське.
  2. Або зареєструвати польський ФОП (JDG) і поступово перейти на польську систему.
  3. Або мінімізувати фізичне перебування в Польщі, якщо хочете залишитися виключно українським підприємцем.

Головний висновок, який треба зрозуміти: CRS і валютний нагляд фактично виключають можливість тримати значні підприємницькі надходження на польських рахунках поза увагою української податкової.

Наразі питання не в тім «чи дізнаються?», а «коли і як відреагують?».

Читайте також: ФОПів хочуть перевести на польську модель після війни: що може змінитися

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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