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31 липня 2026, 12:49

Втрачені документи на житло: як відновити право власності та внести дані до державного реєстру

Міністерство юстиції України пояснило, що робити власникам нерухомості, якщо документи на житло були втрачені або знищені, а право власності оформлювали до 1 січня 2013 року. Через повномасштабну війну багато українців втратили паперові документи на квартири та будинки, однак сама втрата документа не означає втрату права власності.

Міністерство юстиції України пояснило, що робити власникам нерухомості, якщо документи на житло були втрачені або знищені, а право власності оформлювали до 1 січня 2013 року.

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Водночас, якщо інформації про нерухомість немає у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП), власнику може бути складніше продати чи успадкувати майно, а також отримати компенсацію за пошкоджене або знищене житло за програмою «єВідновлення».

За даними Мін'юсту, спочатку потрібно спробувати відновити документ, а якщо це неможливо — підтвердити право власності через суд.

Алгоритм дій для власників житла

  1. Отримати дублікат документа на право власності. Для цього потрібно звернутися до установи, яка видала оригінал документа. Це може бути орган місцевого самоврядування, якщо житло оформлювали через рішення ради, або нотаріус чи державний нотаріальний архів, якщо право виникло на підставі договору купівлі-продажу, дарування, міни чи спадщини.

Якщо установа ліквідована, документи знищені або залишилися на тимчасово окупованій території й отримати дублікат неможливо, власнику доведеться звертатися до суду.

  1. Визнати право власності через суд. Доведеться подати позов про визнання права власності на нерухомість. До заяви можна додати будь-які документи, які підтверджують зв’язок людини з майном: технічний паспорт, архівні довідки, рішення про виділення землі, документи з БТІ або свідчення людей.

Після отримання рішення суду та набрання ним законної сили його можна використати для реєстрації права власності.

  1. Внести дані про житло до ДРРП. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора або нотаріуса, надавши рішення суду, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Реєстрацію можна провести у будь-якій точці України — вона не залежить від місця розташування нерухомості.

Після внесення інформації до Державного реєстру речових прав власник матиме офіційне підтвердження свого права на майно та зможе повноцінно користуватися державними програмами підтримки.

Читати також: Реєстрація нерухомості у «Дії»: як українцям за кордоном оформити право власності

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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