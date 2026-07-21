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21 липня 2026, 15:49

$15 млрд за один чемпіонат: як футбол став самим прибутковим бізнесом

Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найприбутковішим турніром в історії FIFA. За словами президента організації Джанні Інфантіно, сукупний дохід FIFA за комерційний цикл 2023−2026 років перевищить $15 млрд, що значно більше від початкових прогнозів. Про це повідомляє сайт Fortune.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року став найприбутковішим турніром в історії FIFA.

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Ще рік тому федерація очікувала отримати близько $8,9 млрд доходу, а навесні прогноз підвищили до $11 млрд лише від проведення мундіалю. Остаточний фінансовий результат виявився ще вищим.

«Цей чемпіонат світу відкрив багато нових можливостей», — стримано заявив Інфантіно під час зустрічі з представниками національних футбольних асоціацій.

Більше команд — більше грошей

Однією з головних причин рекордних доходів стало розширення турніру. Уперше в історії у фінальній частині зіграли 48 збірних замість 32, а кількість матчів зросла з 64 до 104.

Попри побоювання, що новий формат знизить спортивну інтригу, інтерес уболівальників залишився дуже високим. За даними FIFA, під час першого етапу продажу організація отримала понад 500 млн заявок на квитки від жителів усіх 211 країн і територій, які входять до складу федерації.

Практично всі матчі групового етапу пройшли при заповнених трибунах — рівень відвідуваності стадіонів сягнув 99%.

Водночас чемпіонат став найдорожчим для вболівальників. Максимальна ціна квитка на матчі групового етапу становила $575, тоді як на турнірі в Катарі у 2022 році вона не перевищувала $220.

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Крім того, FIFA вперше використала систему динамічного ціноутворення, через що вартість окремих квитків перевищувала $1 тис. На вторинному ринку середня ціна перепустки на фінал сягнула майже $12,8 тис., а один із квитків був виставлений на перепродаж за $2,3 млн.

Через таку цінову політику FIFA зазнала критики з боку американських законодавців, які звинуватили організацію у прагненні максимізувати прибуток коштом уболівальників.

Наступний крок — ще більший турнір

Рекордними стали не лише фінансові показники, а й телевізійна аудиторія. Декілька матчів встановили нові рекорди переглядів у США як серед англомовної, так і серед іспаномовної аудиторії.

На тлі такого успіху у FIFA вже обговорюють можливість подальшого розширення чемпіонату світу. Один із варіантів передбачає збільшення кількості учасників до 64 команд на турнірі 2030 року, який стане ювілейним — сторіччям від першого чемпіонату світу.

Експерти вважають, що більша кількість матчів дозволить FIFA укласти ще вигідніші телевізійні контракти та залучити додаткові рекламні доходи. Водночас навряд чи це призведе до зниження вартості квитків. Швидше за все, цінова політика залишиться такою ж агресивною, як і на мундіалі 2026 року.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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