Які країни викликають найбільшу ненависть на Чемпіонаті світу з футболу

У гімнах багатьох країн згадуються їхні історичні вороги та криваві історії воєн і битв. Журналісти The Economist підрахували , скільки країн-учасниць Чемпіонату світу з футболу мають такі посилання та на кого найчастіше спрямована ненависть. «Мінфін» публікує переклад статті.

Національні гімни входять до числа найбільш впізнаваних і найпопулярніших політичних текстів у світі. Багато з них було написано з метою згуртувати війська, відзначити перемогу у війні або об'єднати нові держави. Сьогодні ці бойові гасла найчастіше можна почути на спортивних заходах. Перед кожним матчем чемпіонату світу з футболу команди виконують пісні про конфлікти, які колись їх розділяли.

Цього року в груповому етапі змагатимуться 48 країн замість 32. Які з них найчастіше фігуруватимуть як вороги в національних гімнах турніру? Щоб це з’ясувати, The Economist використав інструменти штучного інтелекту для аналізу перекладених текстів пісень кожної країни-учасниці. Для початку ми проранжували «лиходіїв» за наявністю явних згадок про країни, конкретні битви, історичних постатей та символів. Гімни без офіційного тексту, такі як гімни Іспанії та Боснії й Герцеговини, були виключені з аналізу.

Іспанія — найненависніша країна в нашому текстовому аналізі, вона фігурує у трьох національних гімнах. Можливо, це тому, що колишні іспанські колонії та території частіше, ніж британські, здобували незалежність у результаті революційних воєн. У гімні Еквадору згадується, як «лунав рик переможеного лева, що ричав від безсилля та відчаю». Голландці — самі не чужі імперіям — менш витончені: «Іспанці ґвалтують тебе, мої солодкі Нідерланди».

Результати залежать від інтерпретації: гімни часто мають поетичний характер і рідко точно вказують, кого саме вони хочуть бачити мертвим. З урахуванням історичного контексту наш аналіз показує, що щонайменше дев’ять додаткових національних гімнів містять відсилання до інших країн, включаючи згадку про Велику Британію в гімні США. Іспанія знову посідає перше місце.

Національні гімни — це надзвичайно похмурий жанр. Усі країни, крім восьми, що беруть участь у чемпіонаті світу з футболу, так чи інакше торкаються теми насильства, чи то солдати, обладунки, погрози, описи історичних битв, чи прямі заклики до зброї. Письменники XIX століття особливо полюбляли кровопролиття; наш аналіз показав, що гімни, прийняті пізніше, як правило, менш запеклі й сповнені войовничості.

Гімн Португалії, спочатку написаний як протестна пісня проти Великої Британії, вирізняється надзвичайною войовничістю. У ньому міститься 11 згадок про насильство на кожні 100 слів, порівняно із середнім показником за турніром, що становить приблизно два. У ньому 12 разів зустрічається заклик до громадян «às armas!» (до зброї!). За цим показником у Португалії найвойовничіший гімн на чемпіонаті світу. Хоча й інші гімни звучать так, ніби готові до бою. Французький гімн драматично попереджає, що іноземні солдати прийдуть «перерізати горлянки вашим синам і дружинам», тоді як гімни Уругваю та Тунісу оспівують славу мучеництва.

Не всі гімни такі кровожерливі. Деякі з найвідоміших в історії завойовників співають напрочуд мирні пісні. У британському гімні міститься прохання до Бога врятувати короля (хоча неофіційний гімн Шотландії висміює короля Едуарда II). Німецький гімн оспівує свободу, єдність і щастя. Японський гімн висловлює надію, що імператор правитиме доти, доки маленькі камінчики не перетворяться на вкриті мохом валуни.

Дві країни-господині чемпіонату світу — США та Мексика — порушують схожі теми свободи, конфлікту та релігії, хоча в мексиканській версії пісні більш ніж удвічі більше згадок про насильство. Написана в епоху територіальних втрат і вторгнень з боку Америки та інших іноземних держав, вона зображує національний прапор Канади, залитий кривавими хвилями. Канадська ж версія, навпаки, не містить відсилань до конфлікту й вирізняється типовою ввічливістю: «з палаючими серцями ми бачимо твоє сходження».

Футбольні вболівальники рідко звертають увагу на слова гімнів, що лунають на стадіоні перед матчем. Але ці гімни — надихаючі епічні історії про завоювання, визволення, жертовність і вбивства. На щастя, цього року результат напружених футбольних матчів вирішуватиметься голами, а не зброєю.