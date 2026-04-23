Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВхідРеєстрація
23 квітня 2026, 13:32

Пенсійний вік в Україні де-факто вже підвищується — депутат

Попри відсутність офіційних рішень Верховної Ради, в Україні фактично відбувається зростання пенсійного віку. Головними рушіями цього процесу стали жорсткі вимоги до страхового стажу та критична ситуація на ринку праці, спричинена війною. Про це у коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови профільного комітету ВРУ Михайло Цимбалюк.

Фото: Михайло Цимбалюк

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його словами, формально планка виходу на пенсію залишається незмінною, проте на практиці українці виходять на заслужений відпочинок пізніше.

Якщо у 60 років людина не накопичила 33 роки страхового стажу, термін роботи автоматично подовжується до 63 або 65 років. Через низький рівень виплат (близько 2 млн громадян отримують мінімальну пенсію у 2 600 грн) працевлаштування для пенсіонерів стає питанням фізичного виживання.

Ринок праці: пенсіонери замість мобілізованих

Війна радикально змінила баланс попиту та пропозиції на ринку праці. Через мобілізацію та міграцію працездатного населення роботодавці зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів.

«Сьогодні центри зайнятості мають більше вакансій, ніж охочих працювати. Роботодавці вимушено повертаються до залучення пенсіонерів», — зазначив Цимбалюк.

Наразі в Україні нараховується близько 2,8 млн працюючих пенсіонерів, що суттєво перевищує показники до повномасштабного вторгнення.

Повоєнні виклики та ветеранський фактор

Парламентарій підкреслив, що після завершення війни ринок очікує нова трансформація. Вона буде пов'язана з двома чинниками:

  • Перекваліфікація — багато ветеранів не захочуть повертатися до попередніх професій.
  • Запити на зарплату — демобілізовані громадяни матимуть вищі очікування щодо оплати праці та умов безпеки, що змусить бізнес переглядати підходи до найму.

Цимбалюк також додав, що чинне скликання Ради навряд чи піде на офіційне підвищення пенсійного віку через непопулярність такого рішення, хоча де-факто система вже адаптувалася до нових реалій.

Автор:
Роман Мирончук
Коментувати

Коментарі - 5

+
+60
BigBend
23 квітня 2026, 13:50
#
Правильно, плати податки пенсіонерам зараз, щоб до своєї пенсії ніколи не дожити.
+
+30
kadaad1988
23 квітня 2026, 13:55
#
Пенсионеры на тебя до того работали.
+
0
Moonlighter
23 квітня 2026, 14:28
#
У попередніх поколінь по суті не було вибору. Економіка була іншою- держава як єдиний гарант, мінімум інструментів для накопичення, жодної реальної диверсифікації.

Зараз ситуація інша: є глобальні ринки, інвестиції, крипта, бізнес, нерухомість — варіантів значно більше. Тому для багатьох людей до 40 пенсія як єдине джерело доходу взагалі не виглядає надійною стратегією. Вони не розраховують на державу, а намагаються самі створити собі фінансову подушку й дохід на майбутнє. І це по суті логічна адаптація до нової реальності.
+
0
Qwerty1999
23 квітня 2026, 14:24
#
Щоб мати право на пенсію — потрібно платити ЕСВ до ПФУ.

Наприклад, сплата ПДФО з доходів від оренди нерухомості
або доходів від перепродажу китайских товарів на ОЛХ на
пенсію та страховий стаж ніяк не впливає.
+
+45
korvin29
23 квітня 2026, 14:08
#
Копить нужно самостоятельно на пенсию, делая такие накопления, чтоб государство не могло до них добраться/обесценить и не верить в пенсионное обеспечение от государства, тк при текущей ситуации в стране и текущей демографии, то с завершением помощи от ЕС (а оно будет завершено после завершения войны), закончатся и пенсии (пенсию в 20−50$ я за пенсию не считаю).
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Optima12 и 118 незареєстрованих відвідувачів.
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами