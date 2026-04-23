Пенсійний вік в Україні де-факто вже підвищується — депутат

Попри відсутність офіційних рішень Верховної Ради, в Україні фактично відбувається зростання пенсійного віку. Головними рушіями цього процесу стали жорсткі вимоги до страхового стажу та критична ситуація на ринку праці, спричинена війною. Про це у коментарі Укрінформу повідомив перший заступник голови профільного комітету ВРУ Михайло Цимбалюк.

За його словами, формально планка виходу на пенсію залишається незмінною, проте на практиці українці виходять на заслужений відпочинок пізніше.

Якщо у 60 років людина не накопичила 33 роки страхового стажу, термін роботи автоматично подовжується до 63 або 65 років. Через низький рівень виплат (близько 2 млн громадян отримують мінімальну пенсію у 2 600 грн) працевлаштування для пенсіонерів стає питанням фізичного виживання.

Ринок праці: пенсіонери замість мобілізованих

Війна радикально змінила баланс попиту та пропозиції на ринку праці. Через мобілізацію та міграцію працездатного населення роботодавці зіткнулися з гострим дефіцитом кадрів.

«Сьогодні центри зайнятості мають більше вакансій, ніж охочих працювати. Роботодавці вимушено повертаються до залучення пенсіонерів», — зазначив Цимбалюк.

Наразі в Україні нараховується близько 2,8 млн працюючих пенсіонерів, що суттєво перевищує показники до повномасштабного вторгнення.

Повоєнні виклики та ветеранський фактор

Парламентарій підкреслив, що після завершення війни ринок очікує нова трансформація. Вона буде пов'язана з двома чинниками:

Перекваліфікація — багато ветеранів не захочуть повертатися до попередніх професій.

Запити на зарплату — демобілізовані громадяни матимуть вищі очікування щодо оплати праці та умов безпеки, що змусить бізнес переглядати підходи до найму.

Цимбалюк також додав, що чинне скликання Ради навряд чи піде на офіційне підвищення пенсійного віку через непопулярність такого рішення, хоча де-факто система вже адаптувалася до нових реалій.