Який спосіб переказу валюти з ЄС в Україну обійдеться дешевше

Мільйони українців зараз живуть між двома країнами: працюють або тимчасово мешкають за кордоном, але допомагають батькам, дітям чи іншим рідним в Україні. Тому перекази готівки через кордон залишаються для багатьох не разовою послугою, а звичною потребою. «Мінфін» вирішив порівняти, скільки насправді коштує такий переказ із різних країн ЄС в Україну і який спосіб сьогодні виходить дешевшим.

Сьогодні в українців є кілька основних способів переказати гроші з Європи в Україну: через традиційні міжнародні сервіси, банки або криптовалюту. Але на практиці різниця між ними відчутна: в одному випадку основні втрати ховаються в комісії, в іншому — в курсі конвертації.

У цьому матеріалі ми не розглядаємо криптовалюти, оскільки вони заслуговують на окремий матеріал, і свідомо не беремо банківські перекази, бо це інший тип операцій: із рахунками, фінмоніторингом і вимогами банку до самої транзакції. Натомість ми зосередилися на ситуації, яка для багатьох українців є значно практичнішою: коли треба просто передати готівку з однієї країни в іншу.

MoneyGram, Western Union та Ria — які умови та які комісії?

MoneyGram, Western Union та Ria — одні з найвідоміших міжнародних сервісів грошових переказів, які працюють у багатьох країнах світу й давно знайомі українцям як простий спосіб швидко надіслати або отримати готівку. Раніше такі сервіси використовувалися в обох напрямках, але нині в українських реаліях ситуація змінилася. Через валютні правила НБУ вони фактично працюють передусім на отримання коштів з-за кордону, тоді як відправлення міжнародних грошових переказів з України суттєво обмежене.

MoneyGram

MoneyGram — міжнародний сервіс грошових переказів, через який можна надсилати кошти в Україну онлайн або через агентські точки. У розглянутих країнах основним способом оплати був переказ із картки, а онлайн-банківський переказ був доступний лише для Німеччини та Італії. В Україні гроші можна отримати готівкою, зокрема через відділення Укрпошти, NovaPay або ПУМБ.

Ліміти на суму разового переказу, а також комісії в MoneyGram залежить від країни відправлення, рівня верифікації акаунта, способу оплати та методу отримання коштів.

Також варто враховувати, що основна переплата в MoneyGram може формуватися не лише через комісію, а й через менш вигідний курс конвертації. Насамперед це стосується країн, де відправлення йде не в євро чи доларах, а також випадків, коли одержувач в Україні обирає виплату у гривні. Так, на момент перевірки курс сервісу становив 1 EUR = 48,559 UAH, тоді як у банках він був близько 50,11 UAH. Тож оптимальний сценарій — переказ без конвертації всередині сервісу.

Країна 1 000 EUR 10 000 EUR* Португалія 5,99 EUR 11,98 EUR Польща** 18,00 PLN 36,00 PLN Німеччина 8,50 EUR 64,00 EUR Іспанія 2,99 EUR 5,98 EUR Болгарія 5,99 EUR 11,98 EUR Італія 4,99 EUR 9,98 EUR

* Розрахунок для 10 000 EUR наведено як 8 000 EUR + 2000 EUR, оскільки одним переказом така сума недоступна. Для більшості країн максимальна сума разового переказу під час перевірки становила 8000 EUR, а для Болгарії — 5000 EUR.



** Тут варто додати до комісії різницю в курсі. 100 EUR у MoneyGram відповідали 435,92 PLN, тоді як у Wise — 429,16 PLN, а в Revolut — 431,79 PLN. Це означає, що лише через курс переказ через MoneyGram обходився приблизно на 6,76 PLN дорожче, ніж через Wise, і на 4,13 PLN дорожче, ніж через Revolut, на кожні 100 EUR. З урахуванням комісії сукупна переплата на 1000 EUR становила близько 85,6 PLN проти Wise і 59,3 PLN проти Revolut, а на 10000 EUR — уже 712 PLN і 449 PLN відповідно.

Western Union

Western Union — один із найвідоміших міжнародних сервісів грошових переказів, який дозволяє надсилати кошти в Україну онлайн (як із банківської картки, так і через Apple Pay або Google Pay), а в окремих випадках — і готівкою через відділення. У розглянутих країнах перекази здебільшого оформлювалися з картки та Apple Pay/Google Pay, а варіант готівкового відправлення був доступний лише з Німеччини. При цьому для такого способу комісії виявилися помітно вищими, ніж при оплаті карткою.

З лімітами в Western Union теж є нюанс: для великих сум переказ доводиться дробити на кілька операцій. У перевірених напрямках 10000 EUR рахувалися як кілька окремих переказів: для Німеччини, Італії та Португалії — як 5000 + 5 000 EUR, а для Іспанії — як 3000 + 3000 + 3000 + 1000 EUR, оскільки там максимальна разова сума була нижчою.

Окремо важливо враховувати, що нульова комісія не завжди означає відсутність переплати. У деяких коридорах витрати зміщуються в курс конвертації. Наприклад, із Болгарії готівку в Україні можна було отримати лише в доларах США, а курс під час перевірки становив 1 EUR = 1,1148 USD на противагу банківському 1,157 USD.

З Польщі виплата була доступна в USD або UAH: курс для долара становив 1 PLN = 0,2617 USD, а для гривні — 1 PLN = 11,7684 UAH. Тобто в таких випадках дивитися треба не лише на графу fee, а й на те, за яким курсом сервіс фактично конвертує суму.

Країна 1 000 EUR 10 000 EUR Португалія 6,95 EUR 13,90 EUR Польща 0 PLN 0 PLN Німеччина (картка) 9,99 EUR 100,00 EUR Німеччина (готівка) 20,90 EUR 240,00 EUR Іспанія 12,99 EUR 54,96 EUR Болгарія 0 EUR 0 EUR Італія 15,00 EUR 30,00 EUR

Ria Money Transfer

Ria Money Transfer — міжнародний сервіс переказів, який працює більш ніж у 190 країнах і дозволяє надсилати кошти онлайн, через застосунок або у партнерських точках. Точні ліміти в Ria залежать від країни проживання відправника, країни отримання та статусу верифікації, тому сервіс показує доступну суму вже під час оформлення конкретного переказу.

Також варто врахувати, що на сьогодні Болгарія для цього сервісу поки недоступна. В інших перевірених країнах комісія виявилася однаковою як при оплаті карткою, так і при внесенні готівки у партнерському відділенні.

Країна 1 000 EUR 10 000 EUR Португалія 7,99 EUR 15,99 EUR Польща* 30,26 PLN 302,64 PLN Німеччина 9,0 EUR 50,0 EUR Іспанія 9,0 EUR 50,0 EUR Болгарія — — Італія 9,0 EUR 50,0 EUR

* У Ria з Польщі на 100 EUR діє трохи кращий промокурс, але вже на 1000 і 10 000 EUR застосовується слабший базовий курс. На момент перевірки це означало переплату близько 77,29 PLN проти Wise і 50,99 PLN проти Revolut на сумі 1000 EUR. Для 10 000 EUR різниця зростала вже до 772,92 PLN і 509,92 PLN відповідно.

Щодо документів, то вимоги в усіх згаданих вище сервісів приблизно схожі. Невеликі перекази, як правило, можна оформити лише з номером телефону. Але починаючи від 1000 EUR потрібен паспорт або ID-картка — це стандартна вимога фінансового моніторингу та верифікації клієнта в ЄС. Для більших сум, зокрема від 5 000 EUR, сервіс може також попросити пояснити походження коштів.

Який сервіс переказу вигідніший на практиці

Головний плюс MoneyGram, Western Union та Ria у тому, що гроші в Україні можна отримати відносно швидко й без зайвих технічних кроків, зокрема й у валюті.

Якщо дивитися на наші розрахунки, то найдешевшим сервісом є MoneyGram, але безумовним лідером його назвати не можна. Комісії та підсумкові втрати сильно залежать від країни відправлення, способу оплати, лімітів і курсу. Саме тому в одному коридорі вигіднішим може бути один сервіс, а в іншому — вже інший.

Країна MoneyGram 1000 EUR / 10 000 EUR Western Union 1000 EUR / 10 000 EUR Ria 1000 EUR / 10 000 EUR Португалія 0,60% / 0,12% 0,70% / 0,14% 0,80% / 0,16% Польща ≈1,96% / ≈1,66%* ≈1,89% / ≈1,89%* ≈1,77% / ≈1,80%* Німеччина 0,85% / 0,64% 1,00% / 1,00% картка;

2,09% / 2,40% готівка 0,90% / 0,50% Іспанія 0,30% / 0,06% 1,30% / 0,55% 0,90% / 0,50% Болгарія 0,60% / 0,12% ≈3,65% / ≈3,65%* — Італія 0,50% / 0,10% 1,50% / 0,30% 0,90% / 0,50%

Головна пастка таких переказів — не лише сама комісія, а й курс конвертації. Низька або навіть нульова комісія ще не означає, що переказ справді дешевий: сервіс може компенсувати це менш вигідним курсом. Саме тому у фінальній таблиці ми врахували разом із заявленою комісію сервісів втрати на курсі. У результаті для частини напрямків (*Польща та Болгарія) підсумкові витрати виявилися помітно вищими, ніж здавалося на перший погляд. Крім того, великі суми часто доводиться дробити на кілька операцій через встановлені ліміти, що робить переказ менш зручним.

Для українських користувачів важливо й те, що такі сервіси нині фактично доступні передусім для отримання коштів з-за кордону, тоді як можливість повноцінно відправляти гроші з України залишається обмеженою.

Попри це, умови переказу можуть змінюватися залежно від країни відправлення, суми та поточних акцій сервісу. Знижена комісія або спеціальна пропозиція на перший переказ іноді справді робить один варіант вигіднішим за інші, але лише на конкретному маршруті й у конкретний момент.

Загалом MoneyGram, Western Union та Ria залишаються швидкими, відомими й доволі зручними сервісами для переказів з Європи в Україну. Але їхню реальну вартість визначає не окрема цифра в тарифі, а всі умови переказу разом. Тож перед відправленням важливо дивитися на всю картину цілком, а не лише на заявлену комісію.