Перекази між Україною та ЄС: де ховаються ризики та як не втратити гроші

Транскордонні перекази з України до ЄС вже давно вийшли за межі простого технічного питання. Для сум від €20 тис. — рівень, з якого починаються угоди з нерухомістю, інвестиції чи релокація заощаджень, — головним ризиком стає не сама відправка коштів, а готовність європейського банку зарахувати їх без блокування. У цій статті розбираємо, де саме ховаються ризики таких переказів і як їх знімають профільні сервіси. Як приклад, дивимось на 1654.finance — ліцензованого у ЄС оператора, що спеціалізується саме на коридорі Україна-ЄС і працює з сумами від €10 тис.

Транскордонні платежі з України продовжують бити рекорди. Лише за перше півріччя 2025 року із країни здійснено 1,1 млн платіжних операцій на $40,7 млрд в еквіваленті, причому 58% цих коштів пішли до країн ЄС. Паралельно українці активно інвестують у європейську нерухомість: за даними польського МВС, у 2024 році саме громадяни України стали найбільшими іноземними покупцями житла у Польщі, придбавши 9162 квартири — понад половини всіх угод із іноземцями.

Водночас змінився правовий ландшафт на тому боці кордону. З 1 липня 2025 року в ЄС набули чинності нові правила боротьби з відмиванням коштів і запрацював наднаціональний орган фінмоніторингу AMLA. Із лютого 2025 року посилили внутрішні правила й українські банки: місячні ліміти на перекази між картками становлять від 50 до 150 тис. грн, залежно від рівня ризику клієнта. Отже, грошей переказується дедалі більше, а простір для помилки дедалі менший. Питання вже не лише «як відправити», а «що зробити, щоб на тому боці прийняли з першого разу».

Чому традиційні канали буксують саме на великих сумах

Готівка через кордон обмежена €10 тис. без декларування — далі європейські митники вимагатимуть документи про походження. SWIFT-переказ із України дозволений лише для цільових призначень: навчання, лікування, аліменти, критичний імпорт. Для інших цілей — лише з валютних рахунків і в межах місячного ліміту в 100 тис. грн в еквіваленті. Західні необанки, на кшталт Revolut чи Wise, є зручними для розрахунків всередині Європи, але під час руху великих сум від українських користувачів алгоритми фінмоніторингу часто заморожують рахунок до повного підтвердження джерела доходів. Для сум від €20 тис. ці інструменти або заборонені, або працюють з високою ймовірністю блокування.

Чиста крипта не дорівнює грошам на європейському рахунку

Криптовалюта, насамперед стейблкоїни, виглядає логічним рішенням: відправлення за хвилини, мінімальні комісії, відсутність валютних обмежень. Але саме на етапі виходу з крипти в євро на банківський рахунок у ЄС виникає вузьке місце. Європейський банк дивиться не на факт «прийшла крипта», а на історію кожної транзакції. AML-алгоритми оцінюють адреси за десятками параметрів — наявність у санкційних списках, проходження через міксери, репутацію біржі-відправника, обсяги та структуру операцій. Якщо у ланцюжку є хоча б одна сумнівна точка — банк відмовляє у зарахуванні. Особливо це стосується переказів від популярних роздрібних бірж: європейський банк часто не має з ними кореспондентських відносин і за замовчуванням класифікує таку операцію як високого ризику.

Source of Funds: що бачить банк, коли перевіряє ваші €100 тис.

Source of Funds — це не одна довідка про доходи, а структуроване досьє, яке документально відтворює весь шлях коштів: де зароблено, як зберігалось, як перейшло у поточну форму активу. Банк ЄС вважає за «доведене» лише те, що підкріплено офіційними документами: податковими деклараціями, трудовими договорами, виписками з рахунків, договорами купівлі-продажу активів. Найчастіше клієнти «провалюються» саме на цьому: гроші накопичувалися готівкою без задокументованої історії, частина доходів декларувалась не повністю, обмін криптовалюти проводився через P2P без чеків. Усе це утворює прогалини, які банк не готовий заповнити власною доброю волею.

«Більшість блокувань, з якими ми працюємо, — це не питання походження коштів, як такого, а питання того, як це походження доведено документально, — кажуть у 1654.finance. — У переважній більшості випадків гроші клієнта є цілком легальними. Просто єдиного логічного пакета документів, який банк прийняв би з першого разу, у клієнта немає. Наша задача — зібрати цей пакет до операції, а не після того, як рахунок уже заморозили».

Обмінник чи VASP/CASP: різниця, яка коштує грошей

На поверхні звичайний криптообмінник, P2P-сервіс і ліцензований VASP/CASP із юрисдикції ЄС роблять одне й те саме — обмінюють крипту на фіат. У реальності це різні юридичні конструкції. Обмінник фіксує лише факт обміну активу між двома сторонами. Для приймаючого банку це «чорна скринька»: він не бачить ані юридичного контрагента, ані структури угоди, ані документів для своєї комплаєнс-папки. VASP/CASP — регульований учасник фінансової системи ЄС із ліцензією, юридичними відносинами з європейськими банками і пакетом документів, який банк-одержувач визнає підставою для зарахування. Операція оформлюється договором із європейською юрособою, до якого додається підтвердження джерела походження коштів і пояснення зміни форми активу. Для банку це вже не «сіра зона», а документально обґрунтована операція.

Як це працює на угоді з нерухомістю

Найпоказовіший сценарій — придбання нерухомості в ЄС. У практиці сервісу 1654.finance є кейс на близько €320 тис. для купівлі будинку в Італії. Нотаріус відмовлявся приймати платіж із популярних платіжних систем і вимагав переказ виключно з рахунку у класичному європейському банку, а такого рахунку у клієнта не було. Сервіс допоміг відкрити особистий рахунок у європейському банку, провів кошти легальним маршрутом і підкріпив переказ повним пакетом документів. Нотаріус прийняв платіж, угода закрилась у запланований день.

Інший кейс — переказ €550 тис. для реінвестування у комерційну нерухомість Німеччини після продажу об'єкта в Україні. Німецький фінмоніторинг — один із найжорсткіших у ЄС, і для таких сум вимагає безперервний ланцюжок походження капіталу. Сервіс провів юридичний аналіз українських договорів продажу, адаптував документи під вимоги конкретного німецького банку і забезпечив пряму комунікацію з його службою безпеки. Капітал пройшов перевірку без блокувань.

«Для угоди з нерухомістю критичною є не швидкість переказу, а його юридична прозорість, — пояснюють у 1654.finance. — Нотаріус, продавець, забудовник і банк-одержувач хочуть бачити, що гроші прийшли від ліцензованого європейського учасника фінансового ринку за офіційним договором. Платіж від анонімного контрагента може заблокувати всю угоду на тижні».

На що дивитись під час вибору сервісу для великих сум

Декілька практичних маркерів. Перший — ліцензія VASP/CASP саме у юрисдикції ЄС, а не просто реєстрація за кордоном. Другий — готовність провести комплаєнс-аналіз до операції, а не після блокування. Третій — прозора тарифна структура. Наприклад, 1654.finance публічно фіксує два пакети: Standard за 2,2% від суми і Standard+ за 2,7%, який додатково включає переклад документів, виділеного менеджера та супровід комунікації з банком. Четвертий — наявність реальних кейсів, географії роботи у декількох країнах ЄС і верифікованих соціальних доказів, на кшталт Trustpilot-рейтингу (у згаданого сервісу — 4,9 із 136 відгуків).

Підсумок

У 2026 році технічна можливість відправити кошти з України в ЄС — це не питання. Питання в тому, чи готовий приймаючий банк зарахувати ці кошти без блокування. Для сум від €20−30 тис. економія на юридичній підготовці платежу майже завжди коштує дорожче за будь-яку комісію: тиждень-два простою угоди з нерухомістю, потенційне заморожування рахунку, втрата задатку. Інвестиція у правильно зібраний комплаєнс-пакет — не додаткова опція, а базова умова того, що гроші доїдуть до своєї мети вчасно.