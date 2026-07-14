Польща та Євросоюз переглядають міграційну політику щодо українців, готуючи значне посилення контролю. Як повідомляє видання Rzeczpospolita, саме офіційний Київ звернувся до Брюсселя з ініціативою обмежити в'їзд для осіб, які підлягають мобілізації. Окрім змін у правилах тимчасового захисту, Польща готує кардинальне оновлення закону про громадянство, яке зробить отримання польського паспорта значно складнішим для тисяч українців, що вже багато років живуть у країні.
Польща запроваджує сертифікати вірності та збільшує термін проживання для отримання громадянства
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Щоб оформити тимчасовий захист у ЄС, нові заявники (як чоловіки, так і жінки, що підлягають військовому обліку) повинні будуть надати документ, який підтверджує відсутність мобілізаційних зобов’язань або дозвіл на виїзд.
Це нововведення стосуватиметься лише тих, хто подаватиме заяву після впровадження правил, і не зачепить осіб, які вже мають чинний статус.
Згідно з реєстром PESEL, станом на 15 червня у Польщі проживає понад 218 000 чоловіків зі статусом іноземця з України віком від 18 до 65 років, повідомляє Міністерство цифрових справ Польщі. У всьому ЄС дорослі чоловіки становлять 26,6% усіх осіб, що перебувають під захистом, тобто приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають цей привілей.
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Нові умови для отримання польського паспорта
Оскільки українці роками залишаються найбільшою національною групою серед претендентів на польське громадянство, влада готує чотири фундаментальні зміни до закону. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик наголошує, що польський паспорт надає широкий спектр привілеїв, зокрема право голосувати, тому претендент має бути повністю інтегрований у систему цінностей держави.
Нові правила включатимуть:
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Збільшення терміну проживання. Вимога про безперервне перебування в Польщі зросте до восьми років.
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Тест на натуралізацію. Обов’язковий іспит на знання польської мови на рівні B2, а також тестування на знання історії та конституційних принципів країни.
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Сертифікат вірності. Підписання спеціального документу, який стане стримуючим фактором проти дій, що шкодять безпеці Польщі чи викривляють її історію.
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Механізм позбавлення громадянства. Можливість анулювати паспорт у разі, якщо особа виявиться причетною до шпигунства або співпраці з ворожими спецслужбами.
Попри жорсткість вимог, офіційна Варшава не вимагатиме відмови від першого громадянства, проте запроваджує механізм оцінки лояльності.
«Сертифікат вірності» має стати інструментом, що дозволить позбавити громадянства навіть тих осіб, які вже його отримали, якщо вони діятимуть проти інтересів держави. Ці заходи свідчать про те, що ера ліберальної міграційної політики добігає кінця. Польща прагне гарантувати, що майбутні громадяни поділяють цінності країни, а «мобілізаційний» запит Києва стає лише однією зі складових цієї нової, значно суворішої реальності.
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Коментарі - 7
А вона була?
Свобода слова вона така. Не дай боже сказати щось, що суперечитиме політиці партії
Проведений порівняльний аналіз польського першоджерела з видання Rzeczpospolita (Source 1) та його адаптованої публікації на українському порталі Мінфін (Source 2) дозволяє виявити низку суттєвих розбіжностей, недомовок та маніпулятивних акцентів.
Українська публікація суттєво скоротила контекст, прибравши важливі фактичні дані та оцінки експертів, які були присутні в польському оригіналі:
Політичний аналіз та критика стратегії Зеленського: В українській версії повністю вирізано коментар аналітика Центру східних досліджень (OSW) Кшиштофа Нечипора. Він прямо називає дії Києва «продуманою стратегією президента Зеленського», який намагається «перекласти відповідальність за низький призов в Україні на Захід, а сам мати чисті руки для внутрішньополітичного вжитку». Також вилучено тезу про те, що мобілізація є соціально чутливою темою, і Київ хоче досягти мети, переклавши одіум суспільного невдоволення на країни ЄС.
В українському тексті спостерігається свідоме переформатування інформації, що змінює сприйняття причинно-наслідкових зв’язків:
Зміна назви документа як емоційне нагнітання: В оригіналі документ, який мають підписувати претенденти на громадянство, називається «poświadczenie lojalności» (підтвердження/посвідчення лояльності). Українське видання перекладає це як «сертифікат вірності». Слово «вірність» у контексті громадянства звучить більш емоційно та драматично, ніж юридичний термін «лояльність» (який передбачає просто дотримання законів та безпекових вимог держави).
Маніпуляція навколо «викривлення історії»: В українській версії у переліку вимог до «сертифікату вірності» з’являється пункт, що цей документ має стати стримуючим фактором проти дій, які «викривляють її [Польщі] історію». Проте в оригінальному тексті Rzeczpospolita взагалі немає жодної згадки про «викривлення історії» в контексті лояльності. Оригінал говорить виключно про «виступ проти інтересів безпеки Польщі чи її інтересів, наприклад, співпрацю з ворогами». Додавання історичного контексту в українському варіанті є штучним нагнітанням чутливої для українсько-польських відносин теми.
Спрощення процедури позбавлення громадянства: Український текст подає механізм позбавлення паспорта як доконаний і простий факт. Оригінал же пояснює юридичне підґрунтя: зараз у Польщі відібрати надане громадянство неможливо навіть у судовому порядку за шпигунство, і саме для зміни цієї юридичної колізії розробляється механізм декларації лояльності, який наразі перебуває на стадії законопроєкту.