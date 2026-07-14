Польща запроваджує сертифікати вірності та збільшує термін проживання для отримання громадянства

Польща та Євросоюз переглядають міграційну політику щодо українців, готуючи значне посилення контролю. Як повідомляє видання Rzeczpospolita , саме офіційний Київ звернувся до Брюсселя з ініціативою обмежити в'їзд для осіб, які підлягають мобілізації. Окрім змін у правилах тимчасового захисту, Польща готує кардинальне оновлення закону про громадянство, яке зробить отримання польського паспорта значно складнішим для тисяч українців, що вже багато років живуть у країні.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Щоб оформити тимчасовий захист у ЄС, нові заявники (як чоловіки, так і жінки, що підлягають військовому обліку) повинні будуть надати документ, який підтверджує відсутність мобілізаційних зобов’язань або дозвіл на виїзд.

Це нововведення стосуватиметься лише тих, хто подаватиме заяву після впровадження правил, і не зачепить осіб, які вже мають чинний статус.

Згідно з реєстром PESEL, станом на 15 червня у Польщі проживає понад 218 000 чоловіків зі статусом іноземця з України віком від 18 до 65 років, повідомляє Міністерство цифрових справ Польщі. У всьому ЄС дорослі чоловіки становлять 26,6% усіх осіб, що перебувають під захистом, тобто приблизно 1,15 мільйона українських чоловіків мають цей привілей.

Читайте також: Українці забезпечують майже 68% іноземної робочої сили в Польщі

Нові умови для отримання польського паспорта

Оскільки українці роками залишаються найбільшою національною групою серед претендентів на польське громадянство, влада готує чотири фундаментальні зміни до закону. Заступник міністра внутрішніх справ Мацей Дущик наголошує, що польський паспорт надає широкий спектр привілеїв, зокрема право голосувати, тому претендент має бути повністю інтегрований у систему цінностей держави.

Нові правила включатимуть:

Збільшення терміну проживання. Вимога про безперервне перебування в Польщі зросте до восьми років. Тест на натуралізацію. Обов’язковий іспит на знання польської мови на рівні B2, а також тестування на знання історії та конституційних принципів країни. Сертифікат вірності. Підписання спеціального документу, який стане стримуючим фактором проти дій, що шкодять безпеці Польщі чи викривляють її історію. Механізм позбавлення громадянства. Можливість анулювати паспорт у разі, якщо особа виявиться причетною до шпигунства або співпраці з ворожими спецслужбами.

Попри жорсткість вимог, офіційна Варшава не вимагатиме відмови від першого громадянства, проте запроваджує механізм оцінки лояльності.

«Сертифікат вірності» має стати інструментом, що дозволить позбавити громадянства навіть тих осіб, які вже його отримали, якщо вони діятимуть проти інтересів держави. Ці заходи свідчать про те, що ера ліберальної міграційної політики добігає кінця. Польща прагне гарантувати, що майбутні громадяни поділяють цінності країни, а «мобілізаційний» запит Києва стає лише однією зі складових цієї нової, значно суворішої реальності.

Читайте також: Зарплатний бум у Польщі закінчується: роботодавці змінюють правила гри