У Міноборони роз'яснили, коли і які виплати військові отримають за червень

Міністерство оборони України роз'яснило порядок нових виплат для військовослужбовців за червень. Частина коштів уже надійшла або надійде найближчими днями, решта — після виконання певних процедур.

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Виплати, які військові вже отримали або отримають найближчими днями — це базове грошове забезпечення. Додаткова винагорода за роботу в тилу у розмірі 10 000 грн за червень надійде одночасно з додатковою винагородою за участь у бойових діях.

Терміни інших виплат залежать від документального підтвердження:

Бойові виплати та за взяття в полон — після видання наказів командирів частин про оголошення розмірів виплат конкретним військовослужбовцям

Виплати за ударно-пошукові та штурмові дії — після надходження підтверджувальних документів від вищого штабу. Якщо документи надійдуть пізніше встановленого терміну — виплату перенесуть на наступний місяць. Наказом № 260 Міноборони визначило, що вищому штабу на підтвердження штурмових дій відводиться 3 доби

Виплати за знищення живої сили — після верифікації в системі «Дельта» і оголошення відповідного наказу командира. Порядок верифікації Міноборони надасть окремо

Роз'яснення порядку виплат наразі надають Міноборони, Генштаб ЗСУ та інші органи військового управління безпосередньо для військових частин.

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