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29 липня 2026, 8:41

Свідоцтво про народження видане за часів СРСР: чи треба його замінювати

Свідоцтво про народження, видане органами реєстрації актів цивільного стану за часів СРСР, має юридичну силу в Україні. Замінювати його лише через те, що документ старого зразка, не потрібно. Про це йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Свідоцтво про народження, видане органами реєстрації актів цивільного стану за часів СРСР, має юридичну силу в Україні.

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Якщо свідоцтво збереглося, текст у ньому читабельний і документ містить усі необхідні відомості, ним можна користуватися так само, як і сучасним українським свідоцтвом.

Коли може знадобитися нове свідоцтво

Повторне свідоцтво про народження може знадобитися не через сам факт його видачі за часів СРСР, а через стан документа або інші обставини.

Нове свідоцтво варто оформити, якщо:

  • документ втрачено;
  • свідоцтво пошкоджене;
  • текст став нечитабельним;
  • людина хоче отримати повторне свідоцтво сучасного зразка;
  • є інші підстави, передбачені законодавством.

Тобто старе свідоцтво не потрібно автоматично міняти. Але якщо його неможливо використати через пошкодження або втрату, можна отримати повторний документ.

Як отримати повторне свідоцтво

Для отримання повторного свідоцтва про народження можна звернутися до відділу ДРАЦС або скористатися відповідною онлайн-послугою.

Зазвичай для цього потрібно:

  • подати документ, що посвідчує особу;
  • надати старе свідоцтво, якщо воно збереглося, але пошкоджене;
  • за потреби подати додаткові документи;
  • заповнити заяву;
  • сплатити встановлений збір.

Повторне свідоцтво підтверджує вже зареєстрований факт народження. Сам факт народження повторно не реєструється — людині видають новий документ на підставі наявного актового запису.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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