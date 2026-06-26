В Україні запроваджують реформу грошового забезпечення військових: як зміняться тилові та бойові виплати

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 768 , якою запровадив оновлену систему військових контрактів і грошового забезпечення. Нововведення стосуються як чинних військовослужбовців, так і громадян, які лише планують вступити до Сил оборони. У Міністерстві оборони України пояснили ключові зміни реформи та принципи їхньої практичної реалізації.

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Строки контрактів

До реформи в Збройних Силах існували дві основні форми контракту:

строкові контракти (тривалість залежала від категорії: рядовий склад підписував на 3 роки, сержантський і старшинський — на 3−5 років, офіцерський — на 5 років);

контракти воєнного часу (їхній строк не визначався конкретною датою, а прив'язувався до закінчення особливого періоду або оголошення указу про демобілізацію).

Це означало, що військовослужбовець фактично не знав, коли завершиться його служба.

Нова система встановлює чіткі строки залежно від того, хто ти і куди йдеш. Повна порівняльна таблиця — в інфографіці вище. Ключовий принцип — після закінчення строку контракту військовослужбовець має гарантоване право на звільнення без прив'язки до воєнного стану.

Для тих, хто вже проходить службу в бойових частинах, передбачено найкоротший строк — 10 місяців. Цивільні й резервісти, які вперше йдуть на бойові посади, підписують контракт на 14 місяців, з яких не менше 12 мають пройти безпосередньо на бойових посадах. Ветерани, які повертаються до служби після звільнення в особливий період, можуть укласти контракт від 6 місяців. Для небойових посад і частин, незалежно від категорії, строк становить 24 місяці.

Важливо: перелік бойових посад і бойових частин, на які поширюються строки 10, 14 і від 6 місяців (для ветеранів), затверджено окремим наказом Міністерство оборони України.

Що отримують військовослужбовці після звільнення

Військовослужбовці, які уклали мотиваційний контракт, після звільнення отримують гарантовану відстрочку від призову. Базовий термін — 6 місяців, до якого додається час відстрочки залежно від участі в бойових діях і загального стажу служби. Розрахунок відстрочки встановлено постановою № 768.

Ті, хто не укладав мотиваційного контракту і звільняється за указом президента України, не підлягають призову протягом трьох років з дня звільнення.

Грошове забезпечення: нова логіка виплат

Грошове забезпечення військовослужбовців складається з кількох постійних складових — посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, надбавки за особливості служби та щомісячної премії. До них додаються бойові виплати за постановою Кабінету Міністрів № 168: 100 000 грн/міс за участь у бойових діях, 70 000 грн за 30 днів на лінії зіткнення до ротного опорного пункту, 50 000 грн/міс. за управління на командному пункті, 30 000 грн/міс за виконання бойових завдань. Для стрільця максимум на лінії зіткнення за цією системою становив близько 190 000 грн/місяць.

Постанова № 768 не змінює розмір базового грошового забезпечення і порядок його нарахування. Документ запроваджує нову систему бойових винагород поверх існуючої: додаткові виплати прив'язуються до конкретної зони перебування і характеру виконуваних завдань. Право на ці виплати не залежить від виду служби чи наявності нового контракту — їх отримують і мобілізовані, і контрактники, які вже проходять службу.

Тилова додаткова винагорода

Військовослужбовцям, незалежно від виду служби і наявності нового контракту, додається нова виплата (тилова додаткова винагорода) 10 000 грн/міс. Разом із базовим ГЗ мінімальна виплата в тилу становитиме від 30 000 грн/місяць.

Виплати на лінії зіткнення

Постановою запроваджується диференційована шкала бойових виплат за зонами:

за участь в бойових діях на лінії зіткнення — 100 000 грн/місяць пропорційно часу;

перебування і виконання завдань до взводного опорного пункту включно — 170 000 грн/місяць пропорційно часу;

перебування і виконання завдань до ротного опорного пункту включно — 70 000 грн/місяць пропорційно часу.

Виплати нараховуються пропорційно кількості днів виконання завдань у відповідній зоні.

Добові за штурмові дії

За активні бойові операції передбачено окремі добові:

відновлення позицій у глибині власної оборони — 20 000 грн/добу;

штурм на лінії зіткнення або в глибині оборони противника — 40 000 грн/добу.

Бонуси за результат

Поза загальним лімітом бойових виплат (460 тис. грн, докладніше нижче) виплачуються персональні бонуси:

захоплення противника в полон — 100 000 грн за кожного;

знищення в контактному бою (за наявності відеофіксації) — 15 000 грн за кожного.

Загальний ліміт і максимум

Сукупний розмір щомісячних бойових виплат (виконання завдань на лінії бойового зіткнення, в певній зоні і додаткових виплат за штурмові дії) обмежено 460 000 грн/місяць.

Базове грошове забезпечення, одноразова допомога за укладення контракту і бонуси за результат бойових дій додаються до цієї суми окремо.

Таким чином, максимальні бойові виплати на лінії зіткнення зросли більш ніж удвічі — з близько 190 000 до 460 000 грн/місяць, не рахуючи бонусів за результат.

Як це виглядає на практиці

Розглянемо конкретний приклад розрахунку за червень 2026 року.

Військовослужбовець: стрілець штурмового взводу, старший солдат, призваний за мобілізацією з квітня 2026 року (вислуга менше року). 17 червня 2026 року уклав мотиваційний контракт строком на 10 місяців.

Що відбулося за місяць: 25 днів виконання завдань на взводному опорному пункті, 5 днів — на ротному опорному пункті, 6 діб штурмових дій із захоплення позицій противника, знищення одного військовослужбовця противника в стрілецькому бою з підтвердженням відеофіксації.

Буде нараховано:

щомісячне грошове забезпечення — 23 997 грн;

одноразова грошова допомога за підписання першого контракту — 26 624 грн;

виплата за виконання завдань на взводному ОП (Постанова КМУ № 768 від 12.06.2026.) ­— 170 000 ÷ 30×25 днів = 141 667 грн;

виплата за виконання завдань на ротному ОП 70 000 ÷ 30×5 днів = 11 667 грн;

виплата за безпосередню участь у бойових діях — 100 000 грн;

виплата за штурмові дії — 40 000 грн x 6 діб = 240 000 грн;

бонус за знищення противника в контактному бою (виплачується незалежно від ліміту 460 000 грн) 15 000 грн x 1 = 15 000 грн.

Сума виплат, що обмежується лімітом, до його застосування: 493 334 грн. Постанова № 768 обмежує їх сукупний розмір на рівні 460 000 грн — саме ця сума й зараховується.

Отже, разом за місяць військовослужбовець отримає 525 621 грн (23 997 + 26 624 + 460 000 + 15 000 грн)

Для кого і з якого часу діють нові виплати

Виплати за постановою № 768 поширюються на всіх військовослужбовців — незалежно від виду служби, підрозділу і від того, чи уклали вони новий мотиваційний контракт. Порядок і деталі їх нарахування буде встановлено окремим наказом Міністерства оборони України.

Зазначається, що перші виплати за червень 2026 року мають надійти до 20 липня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство оборони України оголосило про запуск реформи військової служби. Перший етап змін передбачає нові умови контрактів, визначення чітких термінів служби, а також підвищені виплати для військовослужбовців бойових підрозділів.