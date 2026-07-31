Німецький Jobcenter почав перевіряти майно українських біженців: що враховують

У Німеччині для отримання допомоги від Jobcenter недостатньо відповідати вимогам щодо віку, місця проживання та готовності працювати. Під час розгляду заяви влада оцінює не лише доходи, а й майно та заощадження заявника і членів його сім'ї. Саме від цього часто залежить, чи призначать виплати. Це пояснило Федеральне агентство зайнятості

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Допомогу можуть отримати люди віком від 15 років, які постійно проживають у Німеччині, ще не досягли пенсійного віку та дійсно потребують фінансової підтримки. Це означає, що сукупний дохід сім'ї не покриває основних витрат на життя.

Під час перевірки Jobcenter аналізує не тільки кошти на банківських рахунках. До уваги беруть практично всі активи, які за потреби можна продати або використати для покриття щоденних витрат.

Яке майно перевіряє Jobcenter

До майна, яке можуть врахувати під час призначення допомоги, належать:

Готівкові кошти та гроші на банківських рахунках. Цінні папери та інші фінансові інвестиції. Автомобілі. Коштовності та дорогоцінні метали. Накопичувальні страхові поліси. Квартири, будинки та інша нерухомість. Будь-які інші активи, які можна швидко продати та отримати гроші.

Головний принцип простий: якщо українське майно або будь-які активи можна перетворити на кошти для оплати житла, продуктів чи інших повсякденних витрат у Німеччині, його врахують під час оцінки права на допомогу.

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Які ліміти на заощадження діють під час отримання допомоги

У перший рік після призначення виплат діє так званий період очікування. У цей час правила м'якші.

Для першого члена сім'ї дозволено мати майно та заощадження на суму до 40 тис. євро без втрати права на допомогу. На кожного наступного члена сім'ї додається ще по 15 тис. євро. Наприклад, сім'я з двох осіб може зберігати активи на суму до 55 тис. євро.

Якщо виплати тимчасово припиняються щонайменше на один повний місяць, наприклад через працевлаштування, період очікування продовжується на цей час. Це може бути важливо для тих, хто швидко втратив нову роботу й знову звертається по допомогу.

Після завершення першого року вимоги стають жорсткішими. Для кожного члена сім'ї неоподатковуваний ліміт скорочується до 15 тис. євро. Якщо заощадження перевищують цю суму, їх доведеться використати на власне утримання, і лише після цього можна розраховувати на державну підтримку.

Водночас право на допомогу в окремих випадках можуть отримати й непрацездатні члени сім'ї, якщо вони проживають разом із людиною, яка відповідає умовам отримання виплат від Jobcenter. Однак для цього також необхідно подати відповідну заяву до центру зайнятості.

Нагадаємо

Як повідомляв Мінфін, з 1 липня Німеччина замінює соціальну допомогу Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung. Це стосується близько 5,5 млн жителів країни, зокрема й українських біженців. Нові правила суттєво жорсткіші: менше пільг, більше санкцій і обов'язок погоджуватися на будь-яку роботу.