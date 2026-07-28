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28 липня 2026, 15:23

Податкові перевірки після 1 серпня 2026 року: чому терміни давності скоротяться

Після 1 серпня 2026 року ДПС буде мати право перевіряти значно коротший період, ніж у попередні роки. Про особливості обчислення строків давності для податкового контролю розповіли податкові юристи сервісу Liga Zakon.

Після 1 серпня 2026 року ДПС буде мати право перевіряти значно коротший період, ніж у попередні роки.

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За загальним правилом податкова має 1095 днів (три роки), щоб перевірити певний період, визначити податкові зобов’язання та нарахувати штрафи.

Для операцій із трансфертного ціноутворення та оподаткування нерезидентів цей строк довший — 2555 днів.

Однак у 2020−2023 роках ці строки фактично були поставлені на паузу через карантинні обмеження та воєнний стан. Саме тому з січня по липень 2026 року податківці ще могли перевіряти періоди, які за звичайних умов уже були б закритими.

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Чому строки давності скоротяться з серпня 2026 року

Зупинення строків почалося 18 березня 2020 року через карантин COVID-19. Після початку повномасштабної війни воно продовжило діяти за спеціальними нормами податкового законодавства.

1 серпня 2023 року набув чинності закон № 3219-IX, який скасував загальне зупинення строків. Відтоді відлік 1095 днів поновився.

Через тривалу паузу стандартний трирічний строк фактично збільшився:

  • звичайний строк у 1095 днів став 2326-денним (+1231 день зупинення);
  • спеціальний строк у 2555 днів збільшився до 3786 днів.

Тому податкова ще певний час могла повертатися до старих звітних періодів. Але після 1 серпня 2026 року трирічний строк після відновлення відліку завершиться, і більшість перевірок повернуться до довоєнних правил.

Станом на цю дату відкритими для перевірки залишаться, зокрема:

  • річна звітність за 2023, 2024 та 2025 роки;
  • квартальна звітність за II-IV квартали 2023 року, 2024−2025 роки та I квартал 2026 року;
  • місячна звітність за липень-грудень 2023 року, 2024−2025 роки та січень-червень 2026 року.

При цьому конкретний період залежатиме від дати подання декларації або уточнюючих розрахунків.

Які винятки залишаться після 1 серпня

Скорочення строків не стосуватиметься всіх без виключення перевірок. Для операцій із трансфертного ціноутворення та оподаткування нерезидентів діятиме подовжений строк у 2555 днів плюс період зупинення.

Також строк може початися заново у випадку подання уточнюючої декларації — але лише щодо показників, які були уточнені.

Водночас залишаються ситуації, коли строки давності взагалі не застосовуються. Наприклад, якщо платник не подав обов’язкову декларацію, податкова може визначити зобов’язання без обмеження стандартним строком.

Юристи зазначають: після 1 серпня 2026 року податковим органам буде наьагато складніше обґрунтовувати перевірки за давні періоди, оскільки основна частина «воєнної паузи» у строках давності буде вичерпана.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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