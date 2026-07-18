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18 липня 2026, 16:06

Гетманцев назвав термін ухвалення закону про криптоактиви

Верховна Рада вже у серпні 2026 року планує ухвалити законопроєкт про віртуальні активи, який має врегулювати ринок криптоактивів в Україні. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Гетманцев назвав термін ухвалення закону про криптоактиви
Фото: pixabay

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«Дуже важливий законопроєкт, який уже готовий (мені соромно знову і знову обіцяти його ухвалення), про віртуальні активи. Цей документ маємо ухвалити вже в серпні», — сказав він.

За словами Гетманцева, законопроєкт входить до переліку ключових рішень, які парламент має розглянути найближчим часом.

До кінця року депутати також планують ухвалити новий Митний кодекс, законодавство про нові правила оподаткування міжнародних відправлень, закони про сек'юритизацію активів, недержавні пенсійні фонди та стимули для приватних інвесторів.

Основні положення законопроєкту про віртуальні активи

Законопроєкт про віртуальні активи встановлює чіткі правила оподаткування для фізичних та юридичних осіб.

Для фізичних осіб:

  • Об'єкт оподаткування: Прибуток від операцій з віртуальними активами (різниця між доходами від продажу та витратами на придбання за рік).
  • Пільговий період: Для активів, придбаних до набуття чинності закону, при їх продажу протягом 2026 року діятиме пільгова ставка податку на доходи (ПДФО) у 5%.
  • Що не оподатковується: Доходи від обміну одних віртуальних активів на інші, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної зарплати на рік.

Для юридичних осіб:

  • Вводяться спеціальні правила коригування фінансового результату, аналогічні до операцій з цінними паперами.
  • ПДВ: Операції з випуску, продажу та обміну більшості віртуальних активів не є об'єктом оподаткування ПДВ. Виняток становлять NFT та токени, що посвідчують право на отримання майна чи послуг.

Обмеження та контроль

Законопроєкт забороняє платникам єдиного податку здійснювати операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов'язаних з криптоактивами (біржі, обмінники), також не зможуть працювати на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, такі компанії будуть зобов'язані стати на облік у податкових органах та щорічно звітувати про операції своїх клієнтів-резидентів України.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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