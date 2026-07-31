Курс валют у п'ятницю 31 липня: євро подорожчало на 17 копійок

У п'ятницю, 31 липня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 6 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 12 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних пунктах знизився на 1 копійку у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,48−44,98 грн. Євро купують за 51,06 грн, а продають за 51,76 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,84−44,90, євро — 51,40−51,65 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,68−44,71 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,47−51,49 грн/євро.

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