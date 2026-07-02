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2 липня 2026, 16:19

Німеччина скасовує Bürgergeld: українські біженці і безробітні переходять на жорсткіший режим соцдопомоги

З 1 липня Німеччина замінює соціальну допомогу Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung. Зміна стосується близько 5,5 млн жителів країни, зокрема й українських біженців. Нові правила суттєво жорсткіші: менше пільг, більше санкцій і обов'язок погоджуватися на будь-яку роботу. Про це повідомляє DW.

З 1 липня Німеччина замінює соціальну допомогу Bürgergeld на базовий дохід Grundsicherung.

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Що змінилося за кілька днів?

Ще наприкінці червня Bürgergeld здавался незмінним стандртом соціальної допомоги. А сьогодні вже повідомляється, що правила гри змінюються.

Grundsicherung відрізняється від Bürgergeld насамперед підходом до отримувачів: держава тепер пріоритизує якнайшвидше працевлаштування, а не навчання чи підвищення кваліфікації.

Конкретні зміни:

  • Безробітні зобов'язані погоджуватися на будь-яку роботу, яку фізично, психічно та психологічно здатні виконувати, навіть якщо вона не відповідає їхній кваліфікації.
  • Пропуск зустрічей у центрі зайнятості або відмова подавати заявки на вакансії може призвести до скорочення або повного скасування виплат.
  • Заощадження до €40 000 отримувачі мають витратити вже в перший рік після подання заяви — раніше ці кошти не враховувалися цілий рік.
  • Витрати на житло компенсуються лише в обмеженому обсязі.
  • Центри зайнятості ретельніше перевірятимуть вартість активів та умови проживання осіб, що подали заяву на допомогу.

Хто отримує Grundsicherung

Із 5,5 млн отримувачів менше третини реально доступні для ринку праці. 1,2 млн безробітних не мають підтвердженої кваліфікації. Близько 16 тисяч вважаються «повними відмовниками» — вони неодноразово відхиляли пропозиції роботи і не з'являлися на зустрічі з представниками джобцентрів.

Ще близько 2 млн отримувачів не можуть працювати через догляд за родичами, виховання дітей або недостатній дохід від наявної роботи. З них 1,8 млн — діти та молодь.

Для українських біженців зміни означають суттєво жорсткіші умови: відтепер неможливо відкладати пошук роботи, посилаючись на мовний бар'єр чи невідповідність спеціальності: для них знайдуться робочі місця, які не потребують знання мови взагалі.

Читайте також: Українці отримають право на перебування в Європі ще на рік, але є нюанси

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+10
lider2000
lider2000
2 липня 2026, 16:44
#
Отлично. Давно бьі так.
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