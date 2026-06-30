Німеччина готує зміни для українців: що буде із соцдопомогою

Уряд Німеччини планує реформувати систему соціальної допомоги для українців, які перебувають у країні за тимчасовим захистом згідно з § 24. Очікується, що нові правила почнуть діяти з 1 липня 2026 року, хоча остаточне ухвалення закону може зсунути цю дату. Про це пише Visitukraine.today.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Головна особливість реформи — розмежування умов для тих, хто прибув до Німеччини до квітня 2025 року, та тих, хто приїхав пізніше.

Виплати для українців, які прибули до 1 квітня 2025 року

Для цієї категорії осіб реформа не передбачає суттєвих змін у розмірі допомоги чи компенсації житла. Виплати й надалі здійснюватиме Jobcenter. Основна відмінність — перейменування програми: замість Bürgergeld допомога називатиметься Grundsicherungsgeld.

Водночас Jobcenter посилить контроль за активністю отримувачів виплат. Зокрема, зросте увага до пошуку роботи та обов'язкового відвідування призначених зустрічей. Тобто фінансові умови зберігаються, але вимоги щодо інтеграції на ринок праці стануть жорсткішими.

Нові правила для тих, хто в'їхав після 31 березня 2025 року

Найбільших змін зазнають українці, які прибули до Німеччини після зазначеної дати. Для них запланований перехід на іншу модель соціального забезпечення з помітним скороченням обсягу підтримки.

Основні зміни для цієї групи:

виплати здійснюватиме Sozialamt замість Jobcenter;

нарахування допомоги відбуватиметься за правилами, що діють для шукачів притулку;

базова сума виплат може зменшитися орієнтовно з 563 € до 441 €;

буде запроваджено Bezahlkarte — спеціальну платіжну картку з обмеженнями на зняття готівки;

повноцінне медичне страхування замінять на базову медичну допомогу.

Тимчасовий захист та документи: що залишається без змін

Попри реформу соціальних виплат, низка важливих гарантій зберігає чинність. Тимчасовий захист за § 24 продовжено до 4 березня 2027 року. Пластикові посвідки на проживання (Aufenthaltstitel), видані раніше, продовжуються автоматично — додатково звертатися до Ausländerbehörde для їх заміни не потрібно.

Право на офіційне працевлаштування зберігається для всіх українців із тимчасовим захистом, незалежно від дати прибуття до Німеччини.

Регіональні відмінності: чому варто уточнювати інформацію на місці?

Варто враховувати, що окремі аспекти реформи можуть відрізнятися залежно від федеральної землі. Перед зверненням до Sozialamt, Jobcenter чи інших державних установ рекомендується уточнювати актуальні правила у вашому регіоні.