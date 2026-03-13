Хвиля банкрутств: чому українці масово йдуть до суду списувати борги

В Україні стрімко зростає кількість громадян, які через суд визнають власну неплатоспроможність, щоб зупинити нарахування штрафів та спробувати позбутися кредитного навантаження. Процедура дозволяє заморозити виплати кредиторам та захистити соціальні кошти від стягнення, однак передбачає жорсткий зовнішній контроль над фінансами боржника. Про це повідомляє Міністерство юстиції 13 березня.

Динаміка справ про неплатоспроможність

Місцеві господарські суди фіксують значне збільшення кількості справ про банкрутство фізичних осіб. Протягом 2025 року було відкрито 1371 таке провадження. Для порівняння, за підсумками 2024 року цей показник становив 962 справи. Зростання свідчить про те, що все більше боржників змушені шукати законні шляхи для врегулювання своїх фінансових зобов'язань, оскільки втратили здатність самостійно платити за рахунками. Головна мета цього законодавчого механізму — відновити платоспроможність людини та знайти юридичний баланс між її реальними можливостями та фінансовими вимогами кредиторів. Важливий нюанс: ініціювати цей процес має право виключно сам боржник.

Механізм судового захисту та обмеження

Щойно суд відкриває провадження, для людини автоматично зупиняється нарахування будь-яких штрафів та фінансових санкцій за прострочення. Крім того, вводиться мораторій (заборона) на задоволення вимог кредиторів — колектори чи банки більше не можуть вимагати гроші напряму. Виняток становлять лише борги з виплати аліментів та відшкодування завданої шкоди — їх доведеться платити у будь-якому випадку.

Після початку процедури суд призначає незалежного арбітражного керуючого. Цей фахівець отримує повний доступ до фінансів боржника, проводить глибокий аналіз його майнового стану та бере на себе подальшу координацію спілкування з кредиторами.

Сценарії для боржника: реструктуризація або розпродаж

Закон визначає два ключові сценарії розвитку подій у справі про неплатоспроможність:

Реструктуризація боргів: погодження нового плану погашення кредитів, який є посильним для людини, або ж часткове списання накопичених зобов’язань.

Погашення боргів: крайня міра, що означає задоволення вимог кредиторів за рахунок примусового продажу майна банкрута.

Водночас держава гарантує недоторканність певних активів, залишаючи людині базові ресурси для існування. Реалізації не підлягає єдине житло боржника (якщо його площа відповідає встановленим законодавством нормам), а також кошти, що знаходяться на рахунках у фондах соціального страхування та пенсійних фондах.