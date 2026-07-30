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30 липня 2026, 13:36

Банки у травні видали іпотечних кредитів на понад 1,5 млрд грн — НБУ

У травні 2026 року банки України видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Найбільше кредитів було оформлено в Київській області та столиці. Про це свідчать дані щомісячного опитування банків, проведеного НБУ.

У травні 2026 року банки України видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.
Фото: НБУ

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За даними регулятора, на первинному ринку нерухомості банки видали 413 кредитів на 827 млн грн. Із них 206 кредитів на суму 387 млн грн були оформлені під заставу майнових прав на майбутню нерухомість.

На вторинному ринку позичальники отримали 363 іпотечні кредити на загальну суму 701 млн грн.

Середньозважена ефективна ставка за іпотекою становила 8,15% річних на первинному ринку та 9,4% річних — на вторинному.

У Нацбанку також зазначили, що якість іпотечного портфеля залишається високою: частка непрацюючих кредитів становить лише 12%.

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Де найбільше видали кредитів

Найбільше іпотечних кредитів у травні банки видали:

  • у Київській області — 278 договорів на 556 млн грн (36% від загального обсягу);
  • у Києві — 156 договорів на 342 млн грн;
  • у Львівській області — 46 договорів на 106 млн грн;
  • в Івано-Франківській області — 32 договори на 61 млн грн;
  • в Одеській області — 30 договорів на 47 млн грн.

Опитування

Опитування охопило 38 банків, на які припадає понад 95% валового іпотечного портфеля країни. Із них про видачу нових іпотечних кредитів повідомили 12 банків.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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