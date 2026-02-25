Банкрутств більшає: чому бізнесу важливо вчасно ініціювати цю процедуру

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2026, 14:30

Банкрутств більшає: чому бізнесу важливо вчасно ініціювати цю процедуру

За даними Мінюсту, станом на початок 2026 року у процедурах банкрутства в Україні перебувало 5486 юридичних та фізичних осіб. І ця цифра збільшується останні чотири роки. Сервіс Опендатабот рапортує про те, що у 2025 році процес судового банкрутства розпочали 780 українських компаній, або 10% від загальної кількості припинень бізнесу. Щодо фізосіб, то за першу половину 2025 року заяви про банкрутство подали 577 українців, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Цифри свідчать про загальне посилення боргового навантаження в економіці.

За даними Мінюсту, станом на початок 2026 року у процедурах банкрутства в Україні перебувало 5486 юридичних та фізичних осіб.

Експерти юридичної компанії «Звільнимо» наголошують: банкрутство — це не «ліквідація за будь-яку ціну», а єдиний передбачений законом механізм списання боргів. Якщо підприємство має ознаки неплатоспроможності, процедура є обов’язковою. Її ігнорування може створювати ризики для власників та керівників, зокрема субсидіарну відповідальність за боргами компанії, а в окремих випадках — і кримінальні наслідки. Вчасне ініціювання банкрутства дозволяє врегулювати заборгованість у правовому полі та уникнути додаткових претензій.

ЮК «Звільнимо» спеціалізується на супроводі процедур банкрутства юридичних осіб, а також фізичних, допомагаючи клієнтам законно позбутися боргових зобов’язань і відновити фінансову стабільність. За 7 років роботи команда супроводила процедури, у межах яких було списано понад 1 млрд грн боргів бізнесу. Компанія пропонує комплексний підхід — від юридичних консультацій і підготовки документів до захисту інтересів клієнтів у суді.

Окремий акцент у роботі юристів «Звільнимо» — ліквідація юридичних осіб без негативних наслідків для власників та керівників за умови дотримання процедури. У компанії зазначають, що правильна стратегія дій на ранньому етапі дозволяє мінімізувати ризики та завершити діяльність підприємства відповідно до вимог чинного законодавства.

«Ми наголошуємо: найчастіша помилка бізнесу — це зволікання з ініціюванням банкрутства. За наявності ознак неплатоспроможності ця процедура є обов’язковою, і її ігнорування створює для власників та керівників серйозні ризики субсидіарної відповідальності за боргами компанії, а в окремих випадках — навіть кримінальні наслідки. Вчасне звернення до цього єдиного законного механізму дозволяє врегулювати заборгованість у правовому полі та гарантує безпечну ліквідацію підприємства без особистої відповідальності керівництва», — каже керівник ЮК «Звільнимо» Олег Болотський.

Учасники ринку відзначають, що після скасування мораторіїв на стягнення боргів та активізації виконавчих проваджень бізнес дедалі частіше звертається до судових механізмів врегулювання заборгованості. В умовах воєнної економіки та високої волатильності попиту своєчасні юридичні рішення стають питанням не лише фінансової стабільності компанії, а й особистої безпеки її керівників.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами