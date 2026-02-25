Банкрутств більшає: чому бізнесу важливо вчасно ініціювати цю процедуру

За даними Мінюсту, станом на початок 2026 року у процедурах банкрутства в Україні перебувало 5486 юридичних та фізичних осіб. І ця цифра збільшується останні чотири роки. Сервіс Опендатабот рапортує про те, що у 2025 році процес судового банкрутства розпочали 780 українських компаній, або 10% від загальної кількості припинень бізнесу. Щодо фізосіб, то за першу половину 2025 року заяви про банкрутство подали 577 українців, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. Цифри свідчать про загальне посилення боргового навантаження в економіці.

Експерти юридичної компанії «Звільнимо» наголошують: банкрутство — це не «ліквідація за будь-яку ціну», а єдиний передбачений законом механізм списання боргів. Якщо підприємство має ознаки неплатоспроможності, процедура є обов’язковою. Її ігнорування може створювати ризики для власників та керівників, зокрема субсидіарну відповідальність за боргами компанії, а в окремих випадках — і кримінальні наслідки. Вчасне ініціювання банкрутства дозволяє врегулювати заборгованість у правовому полі та уникнути додаткових претензій.

ЮК «Звільнимо» спеціалізується на супроводі процедур банкрутства юридичних осіб, а також фізичних, допомагаючи клієнтам законно позбутися боргових зобов’язань і відновити фінансову стабільність. За 7 років роботи команда супроводила процедури, у межах яких було списано понад 1 млрд грн боргів бізнесу. Компанія пропонує комплексний підхід — від юридичних консультацій і підготовки документів до захисту інтересів клієнтів у суді.

Окремий акцент у роботі юристів «Звільнимо» — ліквідація юридичних осіб без негативних наслідків для власників та керівників за умови дотримання процедури. У компанії зазначають, що правильна стратегія дій на ранньому етапі дозволяє мінімізувати ризики та завершити діяльність підприємства відповідно до вимог чинного законодавства.

«Ми наголошуємо: найчастіша помилка бізнесу — це зволікання з ініціюванням банкрутства. За наявності ознак неплатоспроможності ця процедура є обов’язковою, і її ігнорування створює для власників та керівників серйозні ризики субсидіарної відповідальності за боргами компанії, а в окремих випадках — навіть кримінальні наслідки. Вчасне звернення до цього єдиного законного механізму дозволяє врегулювати заборгованість у правовому полі та гарантує безпечну ліквідацію підприємства без особистої відповідальності керівництва», — каже керівник ЮК «Звільнимо» Олег Болотський.

Учасники ринку відзначають, що після скасування мораторіїв на стягнення боргів та активізації виконавчих проваджень бізнес дедалі частіше звертається до судових механізмів врегулювання заборгованості. В умовах воєнної економіки та високої волатильності попиту своєчасні юридичні рішення стають питанням не лише фінансової стабільності компанії, а й особистої безпеки її керівників.