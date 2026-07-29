Банки бачать новий попит на кредити: хто найактивніше позичає гроші

Українські банки очікують подальшого зростання кредитних портфелів бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців. Про це свідчать результати опитування банків за підсумками другого кварталу 2026 року, повідомляє НБУ .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що прогнозують банки

Фінансові установи прогнозують дещо кращу якість корпоративного кредитного портфеля. Водночас четвертий квартал поспіль банки очікують погіршення якості кредитів домогосподарств.

Попит бізнесу у другому кварталі зростав на всі види позик, але найбільше — на довгострокові кредити та фінансування малих і середніх підприємств. Населення також активніше цікавилося всіма видами кредитів.

Бізнесу потрібні довгі гроші

У другому кварталі попит бізнесу на кредити зріс до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Банки найчастіше відзначали підвищення попиту саме на довгострокові позики.

Окремо посилився інтерес до кредитів з боку малого та середнього бізнесу. Основними причинами такого попиту фінансові установи називали потребу компаній у капітальних інвестиціях та оборотному капіталі.

Водночас окремі банки зазначали, що попит подекуди стримувала реструктуризація боргу великими підприємствами.

У третьому кварталі банки очікують подальшого зростання попиту на всі види корпоративних кредитів, особливо на довгострокові.

Населення активніше бере кредити

У другому кварталі попит населення на кредити також зріс. За оцінками банків, попит на споживчі позики підвищується з другого кварталу 2023 року, а на іпотеку — з початку 2025 року.

Водночас третій квартал поспіль зменшується частка банків, які повідомляють про зростання іпотечного попиту. Це може свідчити, що ринок іпотеки залишається активним, але темпи його пожвавлення поступово стають стриманішими.

Серед чинників, які підтримували попит на іпотеку, великі банки називали зниження її вартості та кращі очікування щодо ринку нерухомості. Споживче кредитування стимулювала помірна вартість позик.

У липні-вересні банки очікують подальшого зростання попиту на кредити домогосподарствам, більшою мірою — на іпотеку.

Умови кредитування пом’якшуються

У другому кварталі кредитні стандарти для корпоративного сектору загалом не змінилися. Водночас конкуренція між банками сприяла незначному пом’якшенню стандартів для малого та середнього бізнесу.

Для великих компаній певне пом’якшення умов було пов’язане з поліпшенням ситуації в окремих галузях.

У третьому кварталі банки загалом не планують змінювати стандарти кредитування бізнесу, але для позик МСП очікують їхнього пом’якшення.

Для населення банки вже послабили стандарти як за іпотекою, так і за споживчими кредитами. Також фінансові установи очікують подальшого пом’якшення умов у третьому кварталі.

Ризики зростають

Попри очікування зростання кредитування, банки повідомили про посилення ризиків. У другому кварталі зросли кредитний, валютний ризики та ризик ліквідності.

У наступному кварталі банки очікують подальшого посилення валютного та кредитного ризиків.

Рівень схвалення заявок для бізнесу загалом не змінився, хоча для МСП він дещо зріс. За оцінками банків, високий рівень процентних ставок негативно впливав на схвалення заявок. Водночас окремі банки повідомляли, що МСП отримували більше позитивних рішень, бо могли залучати більші за сумою кредити.

Для домогосподарств рівень схвалення заявок збільшився.