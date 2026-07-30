Банківська асоціація закликала не знижувати комісії за картковими операціями до рівня ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 липня 2026, 9:38

Банківська асоціація закликала не знижувати комісії за картковими операціями до рівня ЄС

Проєкт закону про обмеження міжбанківської комісії за картковими операціями потребує доопрацювання. Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА пропонує не відмовлятися від європейських ставок, але запроваджувати їх поетапно — до моменту фактичного вступу України до ЄС. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Проєкт закону про обмеження міжбанківської комісії за картковими операціями потребує доопрацювання.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Урядовий законопроєкт передбачає зниження комісії інтерчейндж (платежу, який банк торговця сплачує банку, що випустив картку). Для покупців ця комісія непомітна, але вона входить до вартості еквайрингу, яку магазини сплачують за приймання банківських карток.

Україна як країна-кандидат до ЄС має привести правила у відповідність до європейського законодавства. У країнах Євросоюзу максимальна ставка інтерчейнджу становить 0,2% для дебетових карток і 0,3% для кредитних. В Україні середній показник наразі дорівнює 0,678%.

У ЄМА не заперечують проти таких цільових ставок, однак вважають, що різке зниження може створити проблеми для фінансового сектору в умовах війни. Асоціація пропонує знизити проміжну ставку 0,5% до середини 2028 року, а повністю перейти на європейські нормативи лише після набуття Україною членства в ЄС.

Читайте також: МВФ рекомендує Україні скасувати 50% податок на прибуток банків після 2027 року

Крім того, представники банківської спільноти звертають увагу на низку положень законопроєкту, які, на їхню думку, не повністю відповідають європейському регулюванню:

  1. Український проєкт поширює обмеження на ширше коло операцій. У ЄС під дію лімітів не підпадають корпоративні картки, операції зі зняття готівки в банкоматах та платежі за іноземними картками, тоді як українська редакція таких винятків не містить.
  2. В новому законі не враховано механізми підтримки конкуренції. Європейські правила одночасно дають торговцям право обирати еквайра в іншій країні та передбачають розділення платіжної системи й процесингу. В українському законопроєкті ці норми відсутні.
  3. Європейський досвід не підтвердив суттєвого зниження цін. За оцінкою ЄМА, після обмеження інтерчейнджу в країнах ЄС товари не стали дешевшими.
  4. Є ризики для банківської інфраструктури. В асоціації наголошують, що доходи від карткових операцій допомагають підтримувати безперебійну роботу платіжної системи під час війни, а їхнє різке скорочення може вплинути на розвиток сервісів.

У ЄМА також зазначають, що сьогодні українські банки майже не стягують із клієнтів окрему плату за обслуговування карткових рахунків. На думку асоціації, поступовий перехід до європейських ставок дозволить виконати зобов'язання перед ЄС без різких змін для банків, бізнесу та власників платіжних карток.

Читайте також: Банки переписують правила для депозитів: чи підійдуть вони клієнтам

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
BigBend
BigBend
30 липня 2026, 11:17
#
Тобто, все підіймати до європейського рівня, але не знижувати комісії, щоб бідні банки не втратили ще пару мільярдів? Ага, звичайно.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 липня 2026, 12:10
#
При снижении комиссий, торговля цены снижать не будет, так зачем резать доходность банкам, особенно государственному Приватбанку, который ежегодно отчисляет в бюджет десятки миллиардов гривен.
+
0
BigBend
BigBend
30 липня 2026, 13:14
#
Як завжди ти пишеш повну ахінею. Докази того, що «торговля цены снижать не будет»?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами