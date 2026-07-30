Банківська асоціація закликала не знижувати комісії за картковими операціями до рівня ЄС

Проєкт закону про обмеження міжбанківської комісії за картковими операціями потребує доопрацювання. Українська міжбанківська асоціація членів платіжних систем ЄМА пропонує не відмовлятися від європейських ставок, але запроваджувати їх поетапно — до моменту фактичного вступу України до ЄС. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Урядовий законопроєкт передбачає зниження комісії інтерчейндж (платежу, який банк торговця сплачує банку, що випустив картку). Для покупців ця комісія непомітна, але вона входить до вартості еквайрингу, яку магазини сплачують за приймання банківських карток.

Україна як країна-кандидат до ЄС має привести правила у відповідність до європейського законодавства. У країнах Євросоюзу максимальна ставка інтерчейнджу становить 0,2% для дебетових карток і 0,3% для кредитних. В Україні середній показник наразі дорівнює 0,678%.

У ЄМА не заперечують проти таких цільових ставок, однак вважають, що різке зниження може створити проблеми для фінансового сектору в умовах війни. Асоціація пропонує знизити проміжну ставку 0,5% до середини 2028 року, а повністю перейти на європейські нормативи лише після набуття Україною членства в ЄС.

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Крім того, представники банківської спільноти звертають увагу на низку положень законопроєкту, які, на їхню думку, не повністю відповідають європейському регулюванню:

Український проєкт поширює обмеження на ширше коло операцій. У ЄС під дію лімітів не підпадають корпоративні картки, операції зі зняття готівки в банкоматах та платежі за іноземними картками, тоді як українська редакція таких винятків не містить. В новому законі не враховано механізми підтримки конкуренції. Європейські правила одночасно дають торговцям право обирати еквайра в іншій країні та передбачають розділення платіжної системи й процесингу. В українському законопроєкті ці норми відсутні. Європейський досвід не підтвердив суттєвого зниження цін. За оцінкою ЄМА, після обмеження інтерчейнджу в країнах ЄС товари не стали дешевшими. Є ризики для банківської інфраструктури. В асоціації наголошують, що доходи від карткових операцій допомагають підтримувати безперебійну роботу платіжної системи під час війни, а їхнє різке скорочення може вплинути на розвиток сервісів.

У ЄМА також зазначають, що сьогодні українські банки майже не стягують із клієнтів окрему плату за обслуговування карткових рахунків. На думку асоціації, поступовий перехід до європейських ставок дозволить виконати зобов'язання перед ЄС без різких змін для банків, бізнесу та власників платіжних карток.

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