Банкіри спрогнозували, якою буде облікова ставка НБУ 30 липня

Національний банк України, ймовірно, залишить облікову ставку на рівні 15% річних під час засідання 30 липня. Так вважає більшість банкірів, опитаних агентством «Інтерфакс-Україна».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На думку учасників ринку, наразі немає достатніх причин для зміни параметрів монетарної політики. Разом з обліковою ставкою, ймовірно, залишиться незмінною і ставка за тримісячними депозитними сертифікатами — 18,5%.

«Найімовірніше, НБУ не змінюватиме чинних монетарних параметрів. За нашими оцінками, облікова ставка залишиться на рівні 15%, а ставка за тримісячними депозитними сертифікатами — 18,5%», — зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

Інфляція сповільнюється, але ризики залишаються

За словами банкіра, нинішнє уповільнення інфляції ще не свідчить про стійку тенденцію, оскільки значною мірою пов’язане із сезонним зниженням цін на сільськогосподарську продукцію.

У червні в Україні зафіксували дефляцію на рівні 0,1%. У липні, за оцінкою Замотаєва, зміна споживчих цін може бути близькою до нуля або становити від мінус 0,1% до мінус 0,3%.

Водночас уже в серпні-вересні інфляційний тиск може посилитися через підготовку до опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів та обладнання, а також можливе зростання попиту на валюту.

Серед додаткових ризиків банкір назвав нестабільність світових цін на нафту, ситуацію навколо Ормузької протоки, наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та залежність державних фінансів від міжнародної підтримки.

Ставки за депозитами можуть залишитися стабільними

За такого сценарію середні ставки за гривневими депозитами на початку серпня, ймовірно, суттєво не зміняться.

Очікується, що вони становитимуть близько:

13% річних за тримісячними вкладами;

14,5% за шестимісячними депозитами;

14% за вкладами на 9−12 місяців.

Читайте також: Долар до 45,70 грн, євро — до 52,50 грн: банкір дав прогноз курсу на серпень

Банкіри посилаються на прогноз самого НБУ

Збереження облікової ставки на рівні 15% також прогнозує заступник голови правління А-Банку Олег Трибулкін.

За його словами, ключовим аргументом є позиція самого регулятора: у квітневому макропрогнозі НБУ передбачав збереження поточного рівня ставки до другого кварталу 2027 року.

«Після останнього засідання не відбулося настільки суттєвих змін, які б давали підстави вже зараз відходити від цієї траєкторії», — зазначив банкір.

Водночас позитивна динаміка інфляції, зростання міжнародних резервів, підтвердження подальшого фінансування з боку МВФ та стабілізація ситуації в енергетиці можуть дозволити НБУ покращити прогноз щодо інфляції на 2026 рік.

Однак, за словами Трибулкіна, регулятор під час оновлення прогнозів також враховуватиме ситуацію на Близькому Сході.

Інфляція дала НБУ аргументи не підвищувати ставку

Головний експерт із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій також очікує збереження ставки на рівні 15%.

Він зазначив, що червнева інфляція стала позитивним сюрпризом: вона знизилася з 8,2% до 7,2% і виявилася нижчою за останній прогноз НБУ — 7,4%.

«Тому аргументів для підвищення ставки стало менше», — пояснив експерт.

Водночас через наслідки атак на порти та експортну інфраструктуру НБУ може дещо погіршити прогноз економічного зростання. Також через збільшення валютних інтервенцій останніх тижнів може бути переглянутий прогноз міжнародних резервів.

Ринок допускає і невелике підвищення ставки

Водночас не всі банкіри виключають зміну ставки. Начальник департаменту роботи на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов допускає як збереження ставки на рівні 15%, так і її підвищення на 0,5 відсоткового пункту.

Головним аргументом на користь підвищення він назвав інфляційні ризики, пов’язані з цінами на нафту, перевезення та товари.

За його словами, компромісним рішенням могло б стати підвищення ставки на 0,25 в.п., однак НБУ давно не використовував такий крок.

Нагадаємо

НБУ з березня 2025 року шість разів поспіль утримував облікову ставку на рівні 15,5%, у січні 2026 року знизив її до 15%, після чого тричі залишав без змін.