Держборг Німеччини зріс до рекорду: скільки припадає на одного жителя

Державний борг Німеччини наприкінці 2025 року зріс до рекордних 2,662 трильйона євро , в розрахунку це 31 887 євро на одного жителя. Про це повідомило видання Handelsblatt .

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Як змінився держборг

«Державний борг минулого року зріс до рекордного рівня у 2 662,2 млрд євро. За даними Федерального статистичного відомства, наприкінці 2025 року це відповідало боргу в розмірі 31 887 євро на душу населення, що на 1821 євро більше, ніж роком раніше», — йдеться у публікації.

Йдеться про зобов’язання сукупного державного бюджету перед недержавним сектором, зокрема кредитними установами та приватними компаніями.

Порівняно з кінцем 2024 року державний борг збільшився на 6%, або на 151,4 млрд євро.

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Борг федерального уряду зріс на 6,2% — до 1,840 трлн євро. Заборгованість федеральних земель збільшилася на 2,9% і сягнула 624,9 млрд євро.

Яка причина зростання держборгу

Економіст Кільського інституту світової економіки Єнс Бойзен-Хогрефе пов’язав зростання боргу, зокрема, з додатковими витратами на оборону.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у травні 2026 року державний та гарантований державою борг України скоротився на 20 млрд грн у гривневому еквіваленті та на $1,33 млрд — у доларовому. Водночас у перерахунку на євро борг зріс на 119 млн євро.

Державний борг України в розрахунку на одну людину становить приблизно $5 300 — $7 200, залежно від методики підрахунку та оцінки чисельності населення.