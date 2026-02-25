Комітет НКЦПФР з нагляду за ринками капіталу схвалив проєкт змін для операцій з облігаціями зовнішніх державних позик (ОЗДП) під час воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні комісії в телеграм-каналі.
Нові вимоги до облігацій зовнішніх державних позик: що інвесторам потрібно змінити за 30 днів
Основні нововведення
-
купівля-продаж ОЗДП лише за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» через центрального контрагента;
-
депозитарні установи зможуть проводити операції з переходу прав на ОЗДП можливі лише за розпорядженням або повідомленням НБУ;
-
заборона на списання та інші дії, що виводять ОЗДП із системи депозитарного обліку;
-
інвестиційні фірми повинні привести вже укладені, але невиконані договори (включно з РЕПО та міни) у відповідність до нових правил;
-
вимоги не застосовуються до договорів, стороною яких є банк, що діє від свого імені та за власний рахунок.
Зміни набудуть чинності через 30 днів після опублікування, щоб адаптувати діяльність до нових правил. Проєкт незабаром розгляне Комісія для схвалення та оприлюднення.
